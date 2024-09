Cristiano Ronaldo dans un jeu de combat ? L'incroyable collaboration

Dans le monde du sport professionnel, il n'y a pas grand monde plus grand que la star du football professionnel Cristiano Ronaldo

Et il semble qu'il pourrait faire un pas dans un autre type de compétition.

Ronaldo lui-même semble taquiner une sorte d'inclusion dans le prochain Fatal Fury : City of the Wolves.

Le footballeur d'Al Nassr a publié aujourd'hui une sorte de bande-annonce teaser sur ses pages de médias sociaux qui a suscité l'intérêt des fans du monde entier, mais aussi un peu de confusion.

Les choses commencent avec un stade de football avec le numéro 7 de Ronaldo sur grand écran et un texte très intéressant qui apparaît ensuite.

"Un joueur légendaire rejoint un jeu légendaire".

A la fin, il y a une porte avec le logo Fatal Fury au bout d'un couloir qui est sur le point d'être ouvert.

La vidéo vague laisse beaucoup de place à l'interprétation et à la spéculation, mais elle a certainement des fans, elle a certainement des fans du monde entier qui bourdonnent des deux côtés du terrain.

De toute évidence, la grande question est de savoir si Ronaldo lui-même pourrait réellement être un personnage jouable dans City of the Wolves, et cette formulation donne certainement l'impression que cela pourrait être possible.

Nous avons vu des gens comme Snoop Dogg en arrière-plan d'une scène de Tekken Tag Tournament 2 et d'autres célébrités comme le lutteur Kenny Omega apparaître en tant que Cody dans une bande-annonce officielle de Street Fighter, même si cela a la chance d'être quelque chose de très grand et différent.

En dehors de quelque chose comme Def Jam, nous ne voyons généralement pas de stars elles-mêmes dans les jeux de combat, à part LeBron James inclus dans MultiVersus.

Étant donné que nous voyons le terrain assez en évidence au début, cela pourrait peut-être taquiner une sorte de scène croisée avec l'Al Nassr Football Club avec les ressemblances de certains de leurs joueurs.

L'explication la plus sage de ce qui se passe ne serait probablement pas que Ronaldo soit dans le jeu lui-même, cependant.

SNK a récemment révélé ses plans pour le Tokyo Game Show 2024, qui comprend bien sûr une forte concentration sur le nouveau Fatal Fury.

Le studio prévoit d'organiser un match événementiel spécial « avec huit invités très spéciaux ».

Ils n'ont pas encore annoncé qui sont ces invités, autant que nous puissions le dire, à part quelques teasers généraux répertoriés « des joueuses professionnelles aux comédiens, doubleurs, cosplayers, et plus encore ».

Évidemment, aucune mention de légendes du football ici, mais Ronaldo serait une assez grosse surprise pour SNK pour attirer l'attention des gens.

Cependant, cela ne semble pas vraiment suffisant pour qualifier le teasing « Un joueur légendaire rejoint un jeu légendaire ».

Il y a donc au moins une bonne chance qu'ils fassent référence à quelque chose de plus.

Étant donné que SNK appartient désormais à la Fondation Mohammed bin Salman et qu'Al Nassr appartient au Fonds d'investissement public et joue dans la Saudi Pro League, il ne serait pas non plus surprenant que l'Arabie saoudite ait aidé à négocier un accord entre le joueur et les développeurs, bien que rien ne l'ait clairement indiqué pour le moment.

Ronaldo a récemment tenté d'étendre sa présence en ligne depuis qu'il a ouvert une chaîne YouTube officielle en juillet dernier, qui a presque instantanément obtenu un bouton de lecture en or et compte désormais plus de 62 millions d'abonnés après seulement quelques mois.

Il pourrait également chercher à se lancer dans d'autres domaines de divertissement comme les jeux vidéo, mais nous ne sommes pas sûrs que le footballeur portugais ait actuellement un historique avec les jeux de combat eux-mêmes.