Cristiano Ronaldo dans le onze des flops de l'Euro 2024

Cristiano Ronaldo a été nommé dans le pire XI de l'Euro 2024 par Marca, suite à l'élimination prématurée du Portugal de la compétition.

Ronaldo est le seul international portugais à figurer dans le pire onze de Marca. Le joueur de 39 ans a fait cinq apparitions à l'Euro 2024 mais n'a pas réussi à marquer, même s'il a délivré une passe décisive. Les stars d'Arsenal et de Liverpool, Oleksandr Zinchenko et Dominik Szoboszlai, font également partie de l'équipe.

Le XI au complet : Livakovic (Croatie) ; Di Lorenzo (Italie), Mancini (Italie), Christensen (Danemark), Zinchenko (Ukraine) ; McGinn (Écosse), Milinkovic-Savic (Serbie), Szoboszlai (Hongrie) ; Vlahovic (Serbie), Lukaku (Belgique), Ronaldo (Portugal).

Le quintuple Ballon d'Or a abordé son 11e tournoi majeur avec de grandes attentes, mais il n'a tout simplement pas été à la hauteur. C'est un signe révélateur qu'il n'est plus la puissance qu'il a été pour le Portugal. Son penalty manqué contre la Slovénie pourrait bien être son dernier grand moment sous le maillot de son pays, alors qu'il réfléchit à son avenir international.

Aucun joueur n'a marqué plus de 14 buts que Ronaldo lors des Championnats d'Europe. L'icône du football a une bonne longueur d'avance sur Michel Platini, qui a marqué neuf fois au cours de sa carrière en équipe de France.

Ronaldo profite d'un repos bien mérité après une saison exténuante en club et en sélection. On s'attend à ce qu'il retourne à Al-Nassr, où il espère mener le club au titre de champion d'Arabie saoudite. Son avenir avec le Portugal n'est pas encore décidé et il pourrait encore participer à la Coupe du monde 2026.