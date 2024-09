Cristiano Ronaldo balance tout dans un nouveau documentaire

Cristiano Ronaldo a publié sur YouTube un court documentaire biographique qui a capturé l'incroyable parcours de sa carrière de footballeur.

Le documentaire montre le parcours d'un petit garçon de Madère qui a grandi pour devenir l'un des joueurs les plus décorés de l'histoire du football. Dans le court métrage, Ronaldo parle de la façon dont il veut qu'on se souvienne de lui et de ce qui le motive encore à 39 ans à continuer de marquer des buts pour son club et son pays et à remporter des prix.

La star d'Al-Nassr a récemment été honorée d'un prix spécial lors du tirage au sort de la Ligue des champions 2024-25, l'UEFA l'ayant reconnu comme le meilleur buteur de tous les temps de la compétition. La star portugaise a marqué 140 buts en 183 apparitions.

L'article continue ci-dessous

Le film commence avec Ronaldo en route pour recevoir le prix spécial de l'UEFA, où on lui demande comment il aimerait qu'on se souvienne de lui, ce à quoi le joueur répond : "Je dirai, joueur unique. Dans la vie, un homme bon. Pour moi, c'est la chose la plus importante".

Il a ensuite ajouté : « Honnêtement, jamais. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je serais sur cette scène. J'ai toujours cru que je serais un joueur professionnel. Mais le reste, non. Toute ma vie, c'est un défi. J'ai quitté ma maison à 11 ans pour vivre dans une grande ville. Donc pour moi, c'est facile. Je change Madère pour Lisbonne, Lisbonne pour l'Angleterre, l'Angleterre pour l'Italie, l'Italie pour revenir en Espagne. Pour moi, ce n'est pas un problème, cela fait partie de ma vie. Je suis habitué à avoir ce genre de vie. »

Plus tard dans la vidéo, on lui a demandé ce qu'il ressentait après avoir reçu ce prix, ce à quoi l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United a répondu : "Pour moi, c'est un plaisir. Être reconnu dans cette compétition pour le meilleur buteur de tous les temps. C'est un trophée unique pour un joueur unique, je plaisante. Donc je suis heureux. Quand je reçois des trophées, je pense toujours à ma famille, en particulier à mes enfants. Ils voient toujours papa recevoir des récompenses, papa marquer des buts et jouer au football. Pour moi, c'est incroyable. C'est ma motivation pour continuer à jouer."

Après avoir été écarté du choc de la King's Cup contre Al Hazm lundi, la star vétéran devrait être de retour en action vendredi alors qu'Al-Nassr affrontera Al-Wehda dans un affrontement de la Pro League saoudienne.