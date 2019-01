Cristiano Ronaldo aurait pu rejoindre Naples l'été dernier

Avant de filer à la Juventus, Cristiano Ronaldo avait été proposé à Napoli. Mais le club du sud de l'Italie a décliné cette possibilité.

Depuis l'entame de la saison en cours, Cristiano Ronaldo joue pour la Juventus. Le Portugais a élu Turin comme domicile après avoir quitté Madrid, mais il aurait pu prendre une destination un peu plus au sud et porter les couleurs d'un autre grand club de la Serie A, en l'occurrence le Napoli. Le directeur sportif des Partenopei vient de faire savoir que Jorge Mendes, l'agent du quintuple Ballon d'Or, avait tenté une approche en vue d'un transfert mais Naples n'était pas intéressé.

Le dirigeant en question est Cristiano Giuntoli. À Sky Sport Italia, il a raconté comment le contact a été noué avec le clan Ronaldo. "Nous avions de bonnes relations depuis que Jorge est intervenu dans la prolongation de Faouzi (Ghoulam), et nous lui parlons souvent. J'étais avec Aurelio De Laurentiis (le président, ndlr) quand la proposition nous a été faite. Mais quand on s'est informés sur les détails et les contours de l'opération, on s'est vite rendu compte que c'était trop compliqué pour nous", a-t-il révélé.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo a donc été proposé à Naples en premier. Pourtant, le principal intéressé ne cesse de certifier que la Juventus était sa seule et unique option à partir du moment où il s'est résolu à quitter son ancienne formation du Real Madrid.

Si Ronaldo avait signé à Naples, il y aurait retrouvé son ancien coach chez les Merengue, Carlo Ancelotti. La star lusitanienne aurait aussi marché sur les pas de la légende argentine, Diego Maradona. Et qui sait, il aurait peut-être réussi, avec le temps, à remplacer "El Pibe del Oro" dans le cœur des tifosi napolitains.