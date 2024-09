Cristiano Ronaldo accusé d'être le vrai boss d'Al-Nassr

Cristiano Ronaldo exerce une influence considérable sur Al-Nassr, le club de la Pro League ayant limogé Luis Castro et recruté Stefano Pioli.

Si l'impact de Ronaldo est bien connu sur le terrain, son influence semble s'étendre au-delà des buts. La décision d'Al-Nassr de remplacer Castro par Pioli est intervenue après un début de saison difficile de la Pro League saoudienne 2024, où ils ont été tenus en échec deux fois en trois matchs. Bien que Ronaldo n'ait peut-être pas directement influencé le changement de manager, sa présence pèse lourd dans le club et ses qualités de leader ont été saluées par ceux qui dirigent Al-Nassr.

"Cristiano Ronaldo ne contrôle pas le club, mais évidemment, en tant que numéro un mondial, il nous donne des indications sur le chemin que nous devons suivre et sur les objectifs que nous devons atteindre", a déclaré le PDG d'Al Nassr, Guido Fienga, à Asharq Sports.

"C'est un gagnant. Nous lui demandons de nous apprendre à gagner et cette année, nous voulons gagner avec lui et atteindre les plus grands objectifs possibles. Cristiano fait partie de l'équipe et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui."

Si la décision de se séparer de Castro pouvait sembler inévitable au vu des résultats, Fienga a rapidement précisé qu'il ne s'agissait pas d'une décision réactionnaire.

"Je ne pense pas qu'il y ait eu de retard. Nous devons gérer le club de manière équilibrée, en évitant les actions trop péremptoires, sinon nous pourrions créer des problèmes au lieu de les résoudre", a déclaré l'Italien.

"La décision de changer d'entraîneur est toujours difficile, mais nous avons pris la décision parce que nous pensons que c'est la bonne décision maintenant. Hierro et son équipe ont proposé Pioli en raison de sa capacité à enseigner, à améliorer et à construire une équipe, ainsi qu'à aider les joueurs à se développer. Maintenant, nous devons aligner le développement de certains jeunes joueurs saoudiens avec celui des joueurs internationaux que nous avons. Le département technique estime que Pioli est le meilleur sur le marché en ce moment."

Pioli a été écarté par Milan après une saison sans trophée en 2023/24. Il a été évoqué pour un transfert à Al-Ittihad, mais les discussions ont échoué et le manager a finalement atterri à Al-Nassr.

Ronaldo et Al-Nassr chercheront à se remettre de leurs échecs du début de saison et à obtenir de plus grands succès avec Pioli aux commandes. Ils reprendront l'action contre Al-Ettifaq vendredi soir dans un match de Pro League saoudienne.