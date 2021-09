Cristiano Ronaldo a un plan pour l’après Manchester United

Ayant signé pour deux saisons à Manchester United, Cristiano Ronaldo se verrait bien commencer sa carrière d’entraîneur chez les Red Devils.

Lionel Messi parti du côté du PSG, Cristiano Ronaldo ne pouvait rester les bras croisés alors le Portugais a frappé un grand coup. Plus vraiment épanoui à la Juventus Turin, CR7 a revenu à ses premiers amours, non pas du côté du Sporting Lisbonne mais de Manchester United.

A la recherche d’un joueur capable de ramener le club au premier plan après cinq ans sans le moindre trophée, les Red Devils ont donc misé sur l’attaquant de 36 ans.

La nouvelle vie mancunienne de Cristiano Ronaldo a plutôt bien commencé personnellement avec 4 buts déjà inscrits mais collectivement, c’est un peu plus poussif.

Le match contre Villarreal, ce mercredi soir, doit permettre aux hommes d’Ole Gunnar Solskjaer de lancer leur saison européenne, après le revers face aux Young Boys de Berne, et ainsi entamer leur marche vers un trophée.

L'article continue ci-dessous

L’objectif avoué de Cristiano Ronaldo pour son retour et qui aurait d’ailleurs tout planifier en signant pour deux saisons, à en croire une source du club.

"Ronaldo a fait comprendre à tout le monde qu’il était revenu à United pour les aider à gagner des trophées, a confié la source au tabloïd britannique, The Sun. Mais dans son esprit, il va jouer pour eux pendant plus de deux ans. Il est encore au sommet de sa forme physique et aime montrer que rien n’est impossible. Il est obsédé par le football et sait tout sur le jeu. Beaucoup de joueurs ont commencé leur carrière d’entraîneur à United, donc il pense que ça pourrait être un bon moyen de commencer le prochain chapitre de sa carrière."

Ancien attaquant des Red Devils, Solskjaer a d'ailleurs fait appel à Mickael Carrick et Darren Fletcher pour le seconder. Et si Cristiano Ronaldo était donc le prochain à rejoindre les bancs mancuniens ?