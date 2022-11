Cremonese - AC Milan : diffusion TV, live steaming, compos probables et avant-match

Cremonese – Milan : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Vainqueur à l'arrachée de la Spezia le week-end dernier, l'AC Milan va devoir continuer sur sa lancée face à un autre club lombard, Cremonese. Privé d'Olivier Giroud et de Theo Hernandez suspendus, en plus des autres absents, les Rossonerri qui comptent déjà six points de retard sur Naples, leader de Serie A, doivent absolument l'emporter pour ne pas laisser le rival napolitain s'envoler avant la trêve.

Un duel lombard déséquilibré

De son côté, le promu, Cremonese pointe à la dix-huitième place du classement. Le club lombard n'a toujours pas remporté le moindre match de Serie A cette saison et compte six points grâce à six matches nuls, et sept défaites cette saison. Cremonese n'est qu'à trois points de la Spezia, premier non relégable, et espère réaliser un gros coup face au rival régional.

Sur le papier, l'AC Milan est très largement favori et tout autre résultat qu'une victoire des hommes de Stefano Pioli serait considérée comme une contre-performance.

Horaire et lieu du match Cremonese - AC Milan

Ville : Crémone

Crémone Stade : Stadio Giovanni Zini

Stadio Giovanni Zini Heure : 20:45 UTC+1 (heure française) / 19:45 GMT / 15:45 EST / 12:45 PST

Sur quelle chaîne TV voir Cremonese - AC Milan ?

Cremonese - AC Milan

14ème journée de Serie A

Mardi 8 Novembre

20h45 sur beIN Sports 2

Stream : beIN Sports 2, MyCanal

Prise d'antenne : 20h40 sur beIN Sports 2

Vous pouvez également regarder cette rencontre en streaming en se connectant sur la plateforme de beIN Sports ou sur MyCanal si vous bénéficiez du pack sport.

Série actuelle de Cremonese et de l'AC Milan

Cremonese : NVDNN



AC Milan : VVDVV

Les blessés et absents :

Quatre joueurs sont incertains et devraient être absents du côté du promu. Radu, Dessers, Chiriches, Bianchetti, de retour de blessures seront selon toute vraisemblance trop juste pour être présent pour cette rencontre.

A l'AC Milan, trois français sont absents. Theo Hernandez et Olivier Giroud sont suspendus. Mike Maignan est toujours blessé. Autre absents notables, Zlatan Ibrahimovic, Calabria, Florenzi, Dest, Saelemaekers.

Les équipes probables

XI de départ de Cremonese : Carnesecchi- Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri - Zanimacchia, Ascacibar, Meïte, Pickel - Buonaiuto, Okereke.

XI de départ de l'AC Milan : Tatarusanu - Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré - Bennacer, Tonali - Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao - Origi.