Créez des tactiques de match gagnantes avec le jeu positionnel dans Football Manager 2024

Avoir de l'espace, voilà l'un des éléments les plus précieux sur un terrain de football. C'est pourquoi un principe tactique conçu pour en créer davantage, baptisé jeu positionnel, est rapidement devenu une des approches les plus populaires dans le football moderne ces dernières années.

Comme c'est souvent le cas, le patron de Manchester City a été aux avant-postes dans cette nouvelle tendance. Fondamentalement, l'idée derrière le jeu positionnel (aussi appelé jeu de position) consiste à ce que les joueurs ajustent leurs positions sur la pelouse pour aider à "apporter le surnombre" et donner au porteur du ballon davantage d'options de passes et permettre à l'équipe de faire circuler le ballon rapidement et efficacement sur le terrain.

Dans Football Manager 2024, le jeu positionnel laissera durablement son empreinte. D'importantes améliorations aux rotations de joueurs (le concept de joueurs se glissant à d'autres postes pendant que votre équipe est en possession) dans le Moteur de match permettront à vos équipes de jouer comme les plus grands clubs du monde.

Ajouter un homme supplémentaire en attaque

L'une des formations les plus populaires du football moderne, le 4-2-3-1 trouve un second souffle dans FM24.

Jetez un œil à la formation affichée ci-dessous par exemple. Ici, vous avez un Segundo Volante et un Milieu de terrain défensif à la base de votre milieu de terrain, tandis qu'un Meneur de jeu avancé vient s'insérer à la place de numéro 10. Dans un match de FM24, voilà à quoi ressemblera le schéma de votre équipe lorsqu'elle n'est pas en possession.

FM

Avec ces changements aux rotations de joueur, le Segundo Volante aura toute liberté pour pousser vers l'avant et rejoindre l'attaque en tant que second 10 derrière l'avant-centre, quand votre équipe aura le ballon.

C'est ici que les changements apportés au jeu positionnel éclatent au grand jour. Le Meneur de jeu avancé reconnaîtra les courses vers l'avant du Segundo Volante et se replacera de l'autre côté pour lui ouvrir plus d'espace opérationnel, offrant par conséquent un groupe à quatre hommes derrière le buteur.

Prenons Manchester City en exemple avec Mateo Kovacic en Segundo Volante et Kevin De Bruyne en Meneur de jeu avancé. Ici, De Bruyne se déplacera transversalement pour s'adapter à la montée de Kovacic et même si Phil Foden sur la droite est défini comme un Ailier inversé, il démarrera d'une position plus excentrée pour permettre à Kovacic de soutenir les velléités offensives.

Ceci vous donnera un schéma en 4-1-4-1 en possession, qui signifiera généralement un avantage numérique sur la défense adverse et de meilleures chances pour vos joueurs de se créer des occasions de frappes au but plus efficaces.

De plus, avec davantage de soutien, votre buteur aura lui aussi plus d'options pour des combinaisons de passes et autres une-deux. Ceci signifie généralement plus de buts et vous savez ce que plus de buts veulent dire ? Plus de trophées.

FM

Ajouter des défenseurs intelligents dans le mélange

Les rotations de joueur de FM24 ne sont cependant pas limitées aux milieux de terrain et aux ailiers. Le nouveau poste d'Arrière latéral inversé et des améliorations à l'Ailier inversé signifient que vous pouvez créer des schémas tactiques plus fluides à travers toute la surface du terrain.

Le 4-3-3 affiché ci-dessous est un schéma plutôt classique, mais avec ces défenseurs améliorés, votre formation en phase de construction aura l'air bien différente.

FM

Dans ce système, Kyle Walker en tant qu'Arrière latéral inversé glissera pour devenir un troisième défenseur central et Josko Gvardiol en Ailier inversé montera pour venir soutenir Rodri afin de former un pivot défensif à deux hommes au milieu de terrain.

Bénéficiant d'une meilleure couverture derrière eux, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva pourront avancer plus haut sur le terrain afin de mieux soutenir les trois gaillards de la ligne de front.

Dans l'exemple ci-dessous, Jeremy Doku et Phil Foden resteront davantage sur les ailes, ce qui signifie que vous aurez de nouveau un groupe de quatre soutenant l'attaque en mesure de combiner avec Erling Haaland dans les trente derniers mètres.

Ceci vous donnera quelque chose qui ressemblera à l'image ci-dessous quand vous serez en possession.

Ce que ces rotations positionnelles vous offrent est une immense flexibilité tactique. Avec des déplacements de joueurs plus intelligents, votre schéma d'équipe s'ajustera dynamiquement entre les différentes phases d'attaque, vous donnant une meilleure capacité de jouer entre les lignes et d'apporter le surnombre chez l'adversaire dans vos zones offensives, vous donnant par conséquent de meilleures chances de gagner des trophées sur les plus grandes scènes.