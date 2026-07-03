Craignant les espions, Tuchel ajuste les plans de l'Angleterre avant d'affronter le Mexique

Les responsables de l’équipe d’Angleterre ont surpris en reportant l’arrivée de la délégation à Mexico, une décision stratégique destinée à modifier leur programme de matches lors de la Coupe du monde afin d’empêcher d’éventuels espions de surveiller leurs séances à huis clos.

Selon le journal britannique The Sun, l’entraîneur Thomas Tuchel et son staff redoutent la divulgation de leurs plans tactiques, craignant un nouveau « Spygate » similaire à l’incident qui avait conduit à l’expulsion d’un employé de Southampton lors des barrages de promotion de la Championship en mai dernier. après avoir été surpris en train d’espionner les séances de Middlesbrough.

Selon le quotidien britannique, le sélectionneur anglais entend peaufiner son plan de jeu dans la plus grande discrétion avant le huitième de finale face au Mexique.

Dans la foulée, Tuchel et les dirigeants de la sélection ont décidé de regagner leur camp de base à Kansas City après la victoire 2-1 sur la République démocratique du Congo mercredi dernier.

Les lieux d’hébergement de l’équipe sont par ailleurs placés sous haute surveillance par la police et les agents de sécurité, afin d’empêcher toute présence indésirable aux abords du stade.

Le sélectionneur allemand entend profiter de ce cadre sécurisé pour finaliser la composition officielle et le schéma tactique qu’il alignera sur la pelouse du stade Azteca.

La délégation des « Trois Lions » doit atterrir au Mexique vendredi, soit deux jours avant le coup d’envoi de cette rencontre très attendue.

Cette décision intervient alors que les Three Lions avaient l’habitude d’arriver dans les villes hôtes de leurs quatre premiers matchs de la Coupe du monde seulement la veille de la rencontre, soit le délai minimal imposé par la Fédération internationale de football (FIFA) ; Tuchel préfère toutefois accorder à ses joueurs un peu plus de temps pour s’acclimater à l’environnement particulier du prochain match.

Les responsables de la sélection anglaise examinent avec soin chaque facteur susceptible d’influencer la rencontre, y compris la possibilité que la délégation soit confrontée à « de fortes perturbations et un grand tumulte » la veille du match.

La Fédération équatorienne de football avait d’ailleurs déposé une plainte officielle auprès de la FIFA après que les supporters mexicains eurent provoqué un vacarme assourdissant et une agitation intense à l’extérieur de l’hôtel où séjournait leur équipe, privant ainsi les joueurs visiteurs de sommeil et de repos avant leur défaite 2-0 en seizièmes de finale.

Les Three Lions s’attendent à un vacarme équivalent de la part des supporters locaux, mais ils ont déjà mis en place des mesures préventives strictes pour éviter que ce scénario ne se reproduise.

Selon le média britannique The Athletic, un périmètre de sécurité sera établi et des barrières seront installées autour de l’hôtel des Three Lions, dont l’emplacement est tenu secret.

La FIFA autorise ces barrières au cas par cas et a validé la requête anglaise, après que klaxons et tambours mexicains ont déjà provoqué la colère de la délégation équatorienne lors d’un match précédent.