Cr7 tremble ! Bellingham débarque sur YouTube

La star anglaise Jude Bellingham a lancé une nouvelle chaîne YouTube et va diffuser un documentaire sur sa première saison au Real Madrid.

Quelques semaines après que Cristiano Ronaldo ait lancé sa propre chaîne YouTube - qui compte déjà plus de 57 millions d'abonnés - l'as du Real Madrid Bellingham a suivi le mouvement. Bellingham a annoncé qu'un documentaire sur sa première année en Espagne sera diffusé sur la chaîne. Le joueur de 21 ans a publié un aperçu de « Out of the Floodlights » - où il publiera quatre épisodes hebdomadaires de séquences en coulisses à partir du 12 septembre.

Dans un post Instagram, il a écrit : « Salut à tous, j'ai enregistré des séquences en coulisses de mon parcours tout au long de l'année dernière. Maintenant, je suis enfin prêt à partager ma vie « Out of the Floodlights » avec vous tous. À partir du 12 septembre, je publierai quatre épisodes hebdomadaires sur ma nouvelle chaîne @YouTube : @JudeBellingham. Ils sont accessibles à tout moment et gratuits. J'espère que vous les apprécierez. »

Il a également publié une bande-annonce de la nouvelle série YouTube.

Bellingham a connu une année mémorable pour son club et son pays. Il a aidé Madrid à remporter la Liga et la Ligue des champions la saison dernière et a joué un rôle important en menant l'Angleterre à la finale de l'Euro 2024. Alors que sa notoriété ne cesse de croître, l'ancien as du Borussia Dortmund se tourne désormais vers YouTube pour donner aux fans un accès supplémentaire à sa vie.