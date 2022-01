Covid-19 : la Serie A protégée par un nouveau décret

La recrudescence des cas de Covid-19 a également affecté le football. Il y a actuellement 52 joueurs qui ont été contrôlés positifs au virus en Serie A, mais malgré cela, la prochaine journée prévue pour l'Épiphanie ne risque pas d'être reportée.



Un décret qui favorise la tenue des rencontres

La raison, comme le rapporte "La Gazzetta dello Sport", réside dans le décret émis à Noël par le gouvernement qui a radicalement changé les conditions de quarantaine pour ceux qui ont déjà reçu la troisième dose de vaccin ou pour qui moins de quatre mois se sont écoulés depuis la deuxième dose. Comme la grande majorité des joueurs de Serie A, en somme.



Dorénavant, les personnes en contact avec une personne positive ne devront plus s'isoler, mais simplement subir un prélèvement antigénique dès l'apparition des premiers symptômes. Ce changement réduit drastiquement la marge de manœuvre de l'ASL, c'est-à-dire les instances qui ont imposé le report de certains matchs la saison dernière, dont celui entre la Juventus et Naples. Les ASL ne pourront désormais intervenir qu'en cas de clusters avec de nombreux positifs au sein d'un même groupe d'équipe.



Jusqu'à présent, heureusement, cela ne s'est pas produit. La situation la plus à risque reste celle de la Salernitana, où il y a actuellement cinq joueurs testés positifs au Covid et dont le match contre l'Udinese avant la pause de Noël n'a pas été joué en raison de l'intervention de l'ASL. Un scénario qui pourrait ne plus se produire grâce à ce decret favorisant le jeu.