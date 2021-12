Covid-19 : forcés à jouer, Tuchel et les Blues l'ont mauvaise

Thomas Tuchel a laissé entendre que la sécurité des joueurs n'était visiblement pas une priorité pour les instances décideuses, après que Chelsea a vu sa demande de report du match sur le terrain des Wolves (0-0) rejetée par la Premier League. Après une série de tests Covid dimanche matin, les Blues ont confirmé trois nouveaux cas positifs au sein de leur camp. Ils s'ajoutent aux quatre cas positifs déjà révélés et qui ont eu un impact sur leur préparation pour le match nul de jeudi contre Everton (1-1).

Un porte-parole de Chelsea a déclaré : "Nous sommes profondément déçus que notre demande ait été rejetée, car nous pensions avoir de solides arguments pour le report du match d'aujourd'hui pour des raisons de santé et de sécurité des joueurs". S'adressant à BBC Sport avant le coup d'envoi, l'entraîneur de Chelsea, Tuchel, a déclaré que les Blues étaient "déçus et en colère" de ne pas avoir fait annuler le match, disant qu'il ne pouvait pas comprendre l'approche de la Premier League.

"Nous sommes un peu en colère"

"Nous pensions avoir un dossier solide en ce qui concerne la sécurité et la santé des joueurs, nous avons sept dossiers positifs, on nous a fait monter dans le bus et voyager ensemble pendant trois heures, nous avons participé à une réunion ensemble, à un dîner et un déjeuner et la situation ne semble pas vouloir s'arrêter. Nous avons demandé à ne pas jouer et à maîtriser la situation, mais notre demande a été rejetée. C'est très difficile à comprendre", s'est interrogé l'Allemand, remonté.

"Nous sommes préoccupés par la santé des joueurs. Nous nous retrouvons avec des joueurs qui jouent après avoir été blessés et nous prenons le risque. Je suis inquiet d'un point de vue médical, nous avons eu quatre jours de tests consécutifs. Comment cela va-t-il s'arrêter si nous sommes ensemble dans un bus et en réunion ? Nous sommes déçus, nous sommes un peu en colère", a ensuite pesté l'ancien du PSG, lequel n'avait toujours pas digéré après le match au micro de Sky Sports.

"J'ai donné mon avis, le club a donné son avis, nous parlons beaucoup de sécurité et de protection des joueurs, pas si sûr que nous l'ayons fait aujourd'hui. On continue. Si nous avons demain et après-demain des tests positifs j'aimerais parler à la Premier League. S'ils nous font jouer contre Brentford, devons-nous ne pas arriver ou ne pas nous entraîner ? Que devrions-nous faire ? Tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Nous avons eu une opinion et la Premier League a eu une opinion. Nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord". Une situation qui va rapidement devenir intenable...