Covid-19 : fin d'année et polémique pour Joshua Kimmich

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, Joshua Kimmich est un pilier du Bayern Munich et de l'Allemagne. Impressionnant à chacune de ses sorties, le milieu de terrain de 26 ans vit toutefois une fin d'année 2021 marquée par une polémique largement évitable...

Non vacciné contre le Covid-19, l'Allemand a déjà raté plusieurs matches à cause du virus. Pire, il va devoir attendre l'année 2022 pour refouler les pelouses, victime d'une gêne aux poumons... Testé positif au Covid-19 fin novembre après avoir été cas contact à plusieurs reprises, Joshua Kimmich, dont la non-vaccination fait polémique en Allemagne, a lui-même annoncé la nouvelle ce jeudi.

"Je ne peux pas encore m'entraîner à fond"

Fraîchement sorti de sa quarantaine et testé négatif, il n'a pas retrouvé l'ensemble de ses sensations. "Je suis heureux que ma quarantaine soit terminée. Je vais très bien, mais je ne peux pas encore m'entraîner à fond en raison d'une légère lésion aux poumons. Je vais donc suivre un entraînement de remise en forme et j'ai hâte d'être de retour à plein temps en janvier", a déclaré le principal intéressé via un communiqué officiel. Il manquera ainsi les trois derniers matches de Bundesliga prévus en décembre, à savoir les réceptions de Mayence (le 11) et Wolfsburg (le 17) et le déplacement à Stuttgart (le 14).

Son dernier match officiel remonte désormais au 6 novembre, face à Fribourg. Deux mois d'absence plutôt qu'une vaccination, il n'en fallait pas moins pour relancer la polémique. Pour rappel, la légende du Bayern, Paul Breitner, avait déjà porté un jugement sévère dans le débat sur le refus de Joshua Kimmich, n'admettant pas la renonciation du joueur à se protéger et protéger les autres.

L'article continue ci-dessous

Pierre Ménès placé en garde à vue

"Je n'ai pas besoin de discuter avec qui que ce soit pour savoir s'il doit se faire vacciner ou non. Pour moi, il n'y a qu'une seule option : se faire vacciner. Et il ne s'agit pas d'être un modèle, il s'agit de l'individu. S'il décide de ne pas le faire, alors je ne le comprendrai absolument pas", avait-il pesté. Alors que le taux de vaccination peine à dépasser les 70% en Allemagne, force est de constater que voir l'emblème que représente Joshua Kimmich refuser de montrer l'exemple a en effet de quoi déranger.