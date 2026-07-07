Courtois : « Le Sénégal est supérieur aux États-Unis. »

Malgré son calme habituel, Thibaut Courtois n'a pas manqué l'occasion de lancer des critiques acerbes à l'encontre de la sélection américaine, après la victoire 4-1 de la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le gardien du Real Madrid, âgé de 34 ans, confirme ainsi son statut parmi l’élite mondiale, après avoir conquis plus de 20 titres majeurs en club et en sélection, dont quatre championnats d’Espagne, deux championnats d’Angleterre, deux Ligues des champions, une Ligue Europa et le Gant d’or de la Coupe du monde.

À quelques marches du sacre mondial, il a d’abord conduit la Belgique en quarts de finale grâce à sa large victoire face aux États-Unis.

Mais le gardien belge n’a pas seulement évoqué cette qualification ; il a aussi adressé des critiques explicites à l’équipe américaine et à son entraîneur, Mauricio Pochettino, estimant que le battage médiatique autour de l’équipe était exagéré.

Comme souvent après la rencontre, l’annulation du carton rouge initialement brandi à l’encontre de Folarin Balogun a alimenté les débats et constitué l’un des principaux sujets d’après-match.

« Je comprends qu’ils veuillent promouvoir le football aux États-Unis, mais j’avais davantage confiance en notre capacité à gagner aujourd’hui que lors de notre match contre le Sénégal », a déclaré Courtois après la rencontre. « Je pense que le Sénégal est une meilleure équipe que les États-Unis. »

Les Belges avaient dû renverser la vapeur pour l’emporter 3-2 face au Sénégal au tour précédent.

Lire aussi :

Coup dur… La star française cherche un miracle face au Maroc