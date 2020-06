Courtois : "Le Real Madrid a besoin d'Hazard pour la course au titre"

Le gardien de but belge s'est exprimé concernant ses coéquipiers, à quelques jours de la reprise de la Liga.

Le gardien de but du , Thibaut Courtois, a déclaré que le club aura besoin d'Eden Hazard pour son combat pour le titre de champion d' , alors que la reprend cette semaine.

Depuis son arrivée de l'été dernier pour 100 millions d'euros, Hazard a été limité à 15 apparitions pour le Real Madrid en raison de blessures et de problèmes de santé.

L'attaquant de 29 ans s'est cassé la cheville avant que la campagne de La ne soit suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, mais il a profité de cette interruption de près de trois mois pour se remettre complètement avant la reprise.

Madrid - qui était à deux points du leader Barcelone à 11 matches de la fin - reprendra sa saison contre le 14 juin et Courtois a fait le point sur son coéquipier et compatriote.

"Hazard est très bien, a déclaré le Belge à Movistar. Le rythme qu'il a est surprenant, mais nous devons y aller petit à petit. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit au top de sa forme sans jouer. Je pense qu'il est en forme et nous aurons besoin de lui pour se battre pour le titre."

Madrid n'avait remporté qu'un seul de ses quatre derniers matchs de Liga avant le report du championnat en raison de la crise de Covid-19 en mars. Les Madrilènes de Zinedine Zidane ont battu le Barça 2-0 en mars, mais se sont inclinés face au Real Betis et , concédant également le match nul à domicile contre le .

"Nous ne pouvons pas attendre que le championnat reprenne et commencer la bataille pour le gagner", a déclaré Courtois alors que Madrid se prépare à jouer à huis clos.

"Ce sera différent [sans les fans]. C'est génial quand il y a une atmosphère - même quand vous jouez loin de chez vous et que c'est contre vous. Cela donne de l'adrénaline et c'est quelque chose qui me motive à réaliser plus d'arrêts. Je serai tout aussi motivé sans les fans."

Non seulement Madrid jouera sur le terrain sans ses supporters, mais les géants espagnols joueront à l'extérieur du Santiago Bernabeu en raison des travaux de rénovation de ce stade emblématique. Les derniers matches de la Liga madrilène auront lieu au stade Alfredo Di Stefano, le terrain d'entraînement du club à Valdebebas.

"Je ne pense pas que cela va jouer contre nous [jouer en dehors du Bernabeu], a déclaré Courtois. C'est un honneur de jouer dans un stade qui porte le nom d'une légende - le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid.

"Pour l'histoire du club, ce serait très bien d'y gagner le championnat. Les entraînements que nous y avons suivis se sont bien déroulés et je ne vois pas pourquoi nous aurions des problèmes pour y jouer."