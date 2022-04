Courtois certain de la réussite de Salah en Liga

Le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, estime que l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, connaitra très certainement une belle réussite en Liga s’il venait à rejoindre ce championnat.

L'international égyptien, qui est dans les 18 derniers mois de son contrat actuel, a été récemment annoncé comme possible transfuge du Real et aussi de Barcelone. Cependant, il n’y a rien eu de concret et la tendance reste à une prolongation avec les Reds.

Courtois optimiste pour Salah

Courtois a déclaré dans une interview à El Captain : « Il n'y a pas de transfert facile d'un championnat à un autre ou d'un club à un autre, mais il y a des exceptions, bien sûr. Il y avait de bons joueurs dans la Premier League anglaise, et ils ont eu du succès lorsqu'ils sont passés dans le championnat espagnol, et vice versa ».

« À titre personnel, mon adaptation à la Ligue espagnole n'a pas été compliquée, car je viens de la Premier League anglaise, et pour cette raison, je pense que Salah peut s'adapter avec succès à n'importe lequel des cinq grands championnats », a ajouté le dernier rempart merengue.

Au milieu des années 2010, Salah et Courtois ont tous les deux appartenu à Chelsea. Cependant, ils n’ont fait que se croiser en raison de leurs prêts respectifs à la Fiorentina et à l’Atlético Madrid.