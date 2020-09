Courtisé par plusieurs clubs, Skriniar dévoile ses intentions

Suivi par de nombreux clubs, Milian Skriniar ne bougera pas cet été, comme il l'a lui-même affirmé.

Où ira Milan Skriniar cet été ? Il y a de fortes chances que ce soit nulle part. Le joueur, courtisé par le PSG notamment selon les médias italiens, s'est chargé de clarifier son futur immédiat.

Un futur immédiat qu'il entrevoit dans son club de l' , où il est sous bail jusqu'en 2023.

«Je suis loin de l'Inter? Je n'ai aucune information à ce sujet. J'ai toujours un contrat de trois ans et je suis un joueur de cette équipe. Conte me veut toujours à Milan et personne du club ne m'a dit qu'il ne voulait pas de moi. Ce n'est pas facile pour lui de choisir qui faire jouer parmi 30 joueurs à disposition et ne fait certainement pas de choix pour blesser qui que ce soit. Il le fait pour le bien de l'équipe et je n'ai aucune raison de quitter l'Inter. Ils me veulent toujours et j'ai toujours été impliqué dans les entraînements. Je suis le même joueur que j'ai toujours été", a tonné le défenseur au micro de Sportmediaset.