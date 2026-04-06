La polémique s'intensifie dans les milieux médiatiques espagnols autour des performances du star français Kylian Mbappé depuis son retour de blessure.

Mbappé a fait son retour dans le onze de départ du Real Madrid face au Real Majorque après avoir été absent en raison d’une blessure au genou, mais le match s’est soldé par une défaite des Merengues (2-1), ce qui a porté l’écart avec le leader, Barcelone, à 7 points, augmentant ainsi la pression sur l’attaquant français qui n’a pas réussi à marquer malgré ses nombreuses tentatives.

Même si la performance de Mbappé n’était pas mauvaise, certains journalistes espagnols ont manifesté leur impatience face à son manque d’engagement défensif, estimant que le joueur ne s’était pas encore adapté à la philosophie du Real Madrid.

Le célèbre journaliste Josep Pedrerol, animateur de l'émission « El Chiringuito », a appelé l'entraîneur Álvaro Arbeloa à critiquer sévèrement le joueur pour son manque d'engagement défensif, à l'instar de ce qu'avait fait Luis Enrique avec lui lors de son passage au Paris Saint-Germain.

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Il ne sait pas ce qu'est le Real Madrid

Il a déclaré dans son émission : « Mbappé est un joueur exceptionnel, mais il n’a pas encore saisi la grandeur du Real Madrid et ce que représente ce maillot. On ne peut accepter qu’il se relâche dans ses courses ou dans l’exécution de ses tâches défensives. »

Pedrerol a rappelé le célèbre discours que Luis Enrique, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, avait adressé à Mbappé, lorsqu'il lui avait demandé d'être un véritable leader qui défend son équipe, tout comme le faisait la légende du basket-ball Michael Jordan.

Il a souligné que les supporters du Real attendent de lui un « véritable réveil » et plus d’intelligence face aux exigences du maillot blanc.

L'équipe a besoin de lui

En revanche, le journal espagnol « Marca » a adopté une position plus nuancée, soulignant que le Real Madrid avait démontré sa capacité à obtenir des résultats positifs même en l'absence de Mbappé, tout en affirmant que l'équipe avait besoin de ses buts dans les phases décisives de la saison.

Le journal écrit : « Mbappé n’a pas marqué, c’est incroyable. Le Real Madrid a besoin de ses buts. En effet, l’équipe semblait s’épanouir en sa présence. Mais sa blessure a également montré que l’équipe est capable de s’adapter sans lui. »

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Elle a ajouté : « Mbappé n'a pas participé aux cinq victoires consécutives (à l'exception de quelques minutes contre l'Atlético), mais l'équipe a tout de même continué sur sa lancée. Ce n'est pas que Mbappé ait mal joué, mais il n'a pas non plus été exceptionnel, ni mauvais d'ailleurs. »

Cette polémique survient à un moment délicat pour le Real Madrid, qui cherche à sauver sa saison via la Ligue des champions, alors que l'on s'attend à ce que les performances de Mbappé dans les semaines à venir soient déterminantes pour juger du succès de sa première expérience sous le maillot du club madrilène.