Coupe du Monde : Upamecano et Rabiot incertains pour France-Maroc !

Ce mardi, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont manqué la séance d'entraînement collectif et sont incertains pour le match face au Maroc mercredi.

Alors que l’équipe de France affronte le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde mercredi soir, l’heure est à l’inquiétude dans le groupe des Bleus. Car si Didier Deschamps a trouvé sa formule gagnante au fur et à mesure de la compétition, deux de ses titulaires indiscutables pourraient manquer à l’appel face aux Lions de l’Atlas.

Deux absents de taille à l’entraînement

Comme l’indique L’Équipe ce mardi, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot n’ont pas participé à la séance d’entraînement collectif de veille du match. Le défenseur du Bayern Munich était déjà absent lundi à cause d’un mal de gorge, qui ne se serait pas amélioré. De son côté, le milieu de la Juventus de Turin était bien présent lundi mais aurait lui aussi attrapé un coup de froid, l’empêchant de prendre part à la séance du jour. « Dayot Upamecano et Adrien Rabiot sont ménagés et restent en salle cet après-midi », a expliqué la Fédération Française de Football.

Si aucun forfait pour le match n’a été annoncé pour le moment, Didier Deschamps et son staff commencent déjà à réfléchir à des alternatives pour remplacer ces deux éventuels absents. Au milieu, c’est Youssouf Fofana qui serait le favori pour remplacer Rabiot, tandis qu’Upamecano serait remplacé par Ibrahima Konaté en défense centrale aux côtés de Raphaël Varane.