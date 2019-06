Coupe du monde U20 - Le Sénégal, l'Ukraine et l'Équateur poursuivent leur route en quart de finale

Après l'Italie et la Colombie, trois nouvelles équipes se sont qualifiées pour les quarts de finale en attendant les Bleuets ce mardi face aux USA.

Après l' et la dimanche, trois autres sélections ont assuré leur présence en quart de finale lundi : l'Équateur, l' et le , vainqueurs respectivement de l' , du et du .

Ce mardi, (17h30), face aux États-Unis de Timothy Weah, la peut rejoindre le tour suivant. Deux autres huitièmes de finale sont programmés : - et - .

Résultats de la journée de lundi :

Uruguay 1-3 Équateur

Buteurs : Araujo (11e) / Alvarado (31e), Quintero (75e) et Plata (83e, sp)

Ukraine 4-1 Panama

Buteurs : Sikan (23e, 45e), Popov (41e) et Buletsa (53e) / Walker (50e)

Sénégal 2-1 Nigeria

Buteurs : Sagna (36e) et Niané (45e +3) / Makanjuola (50e)