Coupe du monde : Turpin et Frappart écartés, la liste des arbitres pour la fin du Mondial

La FIFA a tranché : les arbitres tricolores Clément Turpin et Stéphanie Frappart n’arbitreront ni les demi-finales ni la finale.

L’équipe de France sera au rendez-vous des demi-finales, mais pas les arbitres tricolores. Justement en raison du parcours des Bleus, Clément Turpin et Stéphanie Frappart ont logiquement été écartés par la commission des arbitres de la FIFA.

L’arbitre de France-Angleterre retenu

Une nouvelle qui fera sans doute sourire les Portugais. D’autant plus que comme nous vous l’expliquions plus tôt, l’arbitre Mateu Lahoz - dont Lionel Messi s’était plaint après la qualification de l’Argentine face aux Pays-Bas (2-2, 4-2 t.a.b.) - n’arbitrera pas non plus les demi-finales, ni la finale.

Le sifflet brésilien en charge de France-Angleterre (2-1), Wilton Sampaio, qui n’a pas plu aux Anglais, a en revanche bien été retenu.

Quatre arbitres européens sur trente

Un arbitre du dernier carré est déjà connu : Daniele Orsato, arbitre italien habitué aux grandes affiches de Ligue des Champions, qui sera en charge d’Argentine-Croatie. Autres cadors européens présents dans la liste : Anthony Taylor (Angleterre), Danny Makkelie (Pays-Bas) et Szymon Marciniak (Pologne). Au total, 30 arbitres ont été retenus.