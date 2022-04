Coupe du monde – Tirage au sort : les réactions des Bleus et de leurs adversaires

La France affrontera le Danemark, la Tunisie et un adversaire qui reste à déterminer (Pérou, Australie ou Emirats arabes unis) au premier de la Coupe du monde 2022. Ainsi en a décidé le tirage au sort. Et voici les réactions des principaux concernés.

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, au micro de beIN Sports

« Je ne sais pas si ce tirage est parfait. Les Danois aussi auront l'avantage de mieux nous connaître après les deux rencontres de Nations League cet été. Ils auront aussi l'opportunité de nous connaître encore mieux. Il faut avoir du respect, ils sont la 11e nation mondiale, demi-finaliste du dernier Euro. J'ai vu que l'on va croiser avec le groupe de l'Argentine mais le plus important, c'est de connaître les horaires des matchs, ça va de 13h jusqu'à 22h, ce n'est pas la même chose. »

Hugo Lloris, gardien de but de l'équipe de France, au micro de RMC

« C'est toujours délicat car on ne connait pas encore notre dernier adversaire. Il faudra attendre les playoffs. C'est assez curieux, on a déjà affronté le Danemark en 2018. On a aussi la possibilité de retrouver le Pérou ou l'Australie. La Tunisie ce sera un match particulier avec la communauté tunisienne qui est assez importante en France. Ce sera un match spécial. Quand on voit les autres poules, le tirage aurait pu être plus difficile. Dans une phase de Coupe du monde, il n'y a pas de match facile. Il faut y aller avec beaucoup d'humilité.

Par expérience, le premier match est toujours important pour bien entrer dans la compétition. Lors des trois dernières éditions, ça a toujours été difficile pour le tenant du titre, avec des éliminations en phases de poules ou des premiers matchs difficiles à gagner. Le premier match sera déterminant pour prendre le maximum de confiance. »

Kasper Hjulmand, sélectionneur du Danemark, au micro de beIN Sports

« La France est l'un des grands favoris, avec tellement de talents, et c'est le tenant du titre. Donc c'est clairement l'un des adversaires les plus durs. On se prépare aux équipes qu'on va affronter. Mais je vous conseille de vous préparer aussi car on a une très bonne équipe et on sera prêt à se battre. »

L'article continue ci-dessous

Wahbi Khazri, attaquant de la Tunisie, au micro de RMC

« J'en parlais avec ma femme et mes frères, c'est ce que je souhaitais. Je suis super content. Ce sont les favoris. Nous, on en est loin. Mais en jouant dans le championnat de France, en ayant grandi ici, c'est le rêve de beaucoup de joueurs de les affronter en Coupe du monde. C'est un rêve qui va se réaliser, j'espère. »