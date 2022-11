Coupe du Monde terminée pour Lucas Hernandez, victime d’une rupture du ligament

Touché au genou et sorti en début de match face à l'Australie, Lucas Hernandez souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur.

L’équipe de France a parfaitement débuté sa Coupe du Monde. Mardi soir, les hommes de Didier Deschamps ont su réagir après une entame catastrophique, marquée par l’ouverture du score des Australiens et surtout la sortie sur blessure de Lucas Hernandez, touché sur l’action du but, et se sont finalement imposés 4-1.

Remplacé par son frère Théo à la 13ème minute, Lucas Hernandez était la seule source d’inquiétude après une soirée quasi parfaite pour les Bleus. Une inquiétude justifiée puisque le bilan est lourd pour le défenseur du Bayern Munich. Le champion du Monde 2018 souffre en effet d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, ce qui signifie bien sûr que son Mondial est terminé.

Deschamps confronté à un nouveau forfait

Didier Deschamps déplore donc un troisième forfait parmi les 26 qu’il avait sélectionnés (en plus de N’Golo Kanté et Paul Pogba). Le sélectionneur des Bleus s’est montré très touché par le forfait du joueur de 26 ans après la rencontre. « Comme l’ensemble du groupe, je suis extrêmement peiné pour Lucas, nous perdons un élément important. Lucas est un guerrier et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il mettra tout en œuvre pour revenir au premier plan », a-t-il confié.

Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙

Aucune information n’a encore été communiquée concernant un potentiel remplacement d’Hernandez dans le groupe France. Déjà absent pendant près de deux mois cette saison en raison d’une déchirure musculaire, le natif de Marseille traverse une saison bien délicate physiquement.