Coupe du monde sur FOX : streaming, bouquets TV, prix des abonnements, essais gratuits et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s'impose officiellement en Amérique du Nord comme le tournoi le plus grand et le plus spectaculaire de l'histoire du football. Avec un tableau élargi à 48 équipes qui bat son plein, la compétition proposera 104 matchs retransmis en direct, depuis le coup d'envoi le 11 juin jusqu'à la finale le 19 juillet 2026. Pour ne manquer aucun but de ce gigantesque bloc de 340 heures de sport de haut niveau, il est essentiel de s’y retrouver dans l’offre de streaming.

Aux États-Unis, les droits de diffusion en anglais sont partagés entre FOX (70 matchs sur la chaîne principale) et FS1 (34 matchs). Que vous optiez pour un service de streaming sportif complet comme Fubo ou pour des plateformes autonomes telles que FOX One et Tubi, mettre en place votre hub de suivi du tournoi est un jeu d’enfant.

Ci-dessous, GOAL vous explique en détail comment regarder les matchs restants de la Coupe du monde de la FIFA 2026, en passant en revue les dernières offres tarifaires, les périodes d’essai gratuit, les promotions disponibles en cours de tournoi et les exigences en matière de 4K native.





Prochains matchs de la Coupe du monde à la télévision





Options et formules d’abonnement Fubo

Fubo propose une plateforme sportive premium et performante qui regroupe tous les diffuseurs de la Coupe du monde en anglais et en espagnol au même endroit. C’est également le seul fournisseur à offrir une interface multivue entièrement personnalisable permettant de suivre quatre matchs à la fois, ce qui en fait le choix idéal pour suivre simultanément les rencontres de la dernière journée de la phase de groupes.





Fubo propose des formules d’abonnement sur mesure adaptées à tous les budgets et à toutes les préférences linguistiques :

Forfait Prix promotionnel (1^(er) mois) Prix standard Couverture de la Coupe du monde Idéal pour Fubo Latino 9,99 $/mois (les 2 premiers mois) 14,99 $/mois Couverture complète en espagnol (Telemundo et Universo) Idéal pour les abonnés soucieux de leur budget, avec des diffusions en espagnol Fubo Sports™ & News 45,99 $/mois 55,99 $/mois Uniquement les matchs diffusés sur la chaîne FOX Couverture anglaise d’entrée de gamme Fubo Pro (Live TV Core) 48,99 €/mois 73,99 $/mois Les 104 matchs (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Offre complète pour les abonnés qui abandonnent le câble (en HD) Fubo Ultra 53,99 €/mois 83,99 $/mois Les 104 matchs + flux 4K HDR Pour les puristes du sport en haute fidélité

Abonnements FOX à la Coupe du monde et offres individuelles.

Vous n’avez pas besoin d’un décodeur câble traditionnel pour suivre le tournoi. FOX a modernisé sa diffusion en la répartissant entre diverses applications numériques et la réception hertzienne classique :

Antenne hertzienne (OTA) – Gratuit : installer une antenne numérique basique vous donne un accès gratuit et permanent aux affiliés locaux. Vous pourrez ainsi suivre les 70 matchs diffusés sur la chaîne principale FOX, dont la finale au MetLife Stadium et l’intégralité des rencontres de la phase de groupes de l’équipe nationale américaine (USMNT).

Abonnement FOX One Premium (environ 5,99 $ à 7,99 $ par mois) : Disponible sur les principales plateformes numériques comme Roku Premium Subscriptions, FOX One est un service de streaming direct au consommateur. Il ouvre l’accès aux 104 matchs diffusés sur FOX et FS1, en direct ou à la demande, sans abonnement câble. Son interface dédiée à la Coupe du monde propose un suivi statistique interactif et des rediffusions instantanées.

Authentification viavotre fournisseur TV (inclus dans votre abonnement câble ou streaming) : abonnés à un service de télévision en direct (Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV ou câble traditionnel), téléchargez l’application FOX Sports ou rendez-vous sur FOXSports.com, connectez vos identifiants et suivez chaque match en direct, sans frais supplémentaires.









Offres actuelles, promotions et essais gratuits

Pour optimiser votre planning de visionnage sans grever votre budget, plusieurs offres promotionnelles sont à votre disposition durant l’été :

Essai gratuit de 5 jours chez Fubo : offert aux nouveaux inscrits sur tous les forfaits Live TV principaux, il permet d’explorer les chaînes et de vérifier la qualité de streaming sans engagement.

Réductions sur le premier mois d’abonnement à Fubo : les nouveaux utilisateurs peuvent économiser entre 25 et 30 $ sur leur premier mois d’abonnement à Fubo Pro ou Fubo Ultra, ce qui réduit considérablement les coûts pour la longue phase de poules du tournoi.

Réductions Fubo sur vérification via ID.me : Fubo propose une offre promotionnelle dédiée aux militaires, aux premiers intervenants, aux fonctionnaires et aux seniors, permettant de bénéficier de 30 $ de réduction sur vos deux premiers mois d’abonnement à Fubo Pro.

Essai gratuit de 3 jours sur FOX One : les nouveaux utilisateurs qui téléchargent l’application autonome peuvent bénéficier d’un essai gratuit de 3 jours. C’est l’option idéale pour découvrir les fonctionnalités de superposition de données personnalisées de la plateforme lors de matchs de haut niveau.

Diffusion simultanée gratuite en 4K sur Tubi : Véritable aubaine pour les adeptes du « cord-cutting » à petit budget, Tubi , la plateforme gratuite financée par la publicité de FOX, diffusera en simultané et entièrement gratuitement les moments phares de l’ouverture du tournoi en 4K . Vous pouvez regarder ces matchs phares sans avoir à saisir le moindre numéro de carte bancaire ni à vous connecter à un abonnement :

11 juin : Mexique – Afrique du Sud (match d’ouverture officiel du tournoi) 12 juin : États-Unis contre Paraguay (entrée en lice de l’équipe nationale américaine)

Le Hub Tubi FIFA World Cup™ FOX : cet espace numérique gratuit propose 24 h/24 des résumés de matchs, des temps forts à la demande et des analyses d’experts pour rester informé en continu.

💡 Astuce pro : toutes les formules Fubo intègrent un enregistreur cloud illimité. Si une rencontre hors de votre zone de diffusion a lieu pendant vos heures de travail ou en pleine nuit, programmez-la pour l’enregistrer automatiquement et visionnez la rediffusion intégrale quand vous le souhaitez, sur n’importe quel appareil.



Comment regarder la Coupe du monde en 4K native

Les deux plateformes misent sur une qualité de diffusion de référence. Les 104 rencontres du tournoi seront proposées en streaming en 4K HDR native via la plateforme FOX One, l’applicationFOX Sports et avec un abonnement Fubo Ultra.

📺 Liste de vérification pour la qualité 4K :

Pour profiter de l’ambiance vibrante des stades en 4K d’une netteté exceptionnelle, assurez-vous que votre installation répond aux critères suivants :

Un téléviseur compatible 4K.

Un appareil de lecture compatible (telle qu’une Apple TV 4K, un Roku Ultra ou une Amazon Fire TV Stick 4K).

Une connexion Internet fixe stable d’au moins 25 Mbps .

Guide de configuration pas-à-pas

La configuration complète de votre installation de streaming, à réaliser avant la cérémonie d’ouverture du 11 juin, prend moins de deux minutes sur la quasi-totalité des écosystèmes matériels (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, téléviseurs connectés Samsung/LG et appareils mobiles iOS/Android) :

Sélectionnez et inscrivez-vous : ouvrez les pages d’inscription officielles de Fubo ou FOX One depuis le navigateur de votre ordinateur ou de votre mobile, choisissez la formule adaptée à votre budget, puis activez votre essai gratuit. Ouvrez le magasin d’applications de votre appareil : depuis l’écran d’accueil de votre Smart TV ou de votre clé de streaming, accédez à la boutique d’applications. Recherchez et installez : tapez « Fubo », « FOX One » ou « FOX Sports », puis lancez le téléchargement de l’application. Connectez-vous et vérifiez votre compte : lancez l’application. Connectez-vous à l’aide de vos identifiants nouvellement créés. Si vous utilisez l’application FOX Sports, sélectionnez « Associer un fournisseur » pour vous connecter à l’aide de vos identifiants de télévision payante externe ou de Fubo. Ajoutez ensuite la page dédiée à la Coupe du monde de la FIFA à vos favoris afin de recevoir des notifications personnalisées à chaque coup d’envoi et de profiter de raccourcis de navigation directs tout au long de l’été.







