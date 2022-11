Coupe du Monde, son long passage à vide, son avenir... Eden Hazard se confie

Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges, a évoqué plusieurs sujets importants, ce lundi, en conférence de presse.

L’attaquant du Real Madrid a rejoint sa sélection nationale au Centre national du football de Tubize pour l’ultime préparation avant le début de la Coupe du Monde 2022.

Hazard n’a pas envie de quitter le Real

L’ancien buteur des Blues a d’abord évoqué l’objectif de la Belgique au Mondial. « J'ai envie de montrer au peuple belge qu'il peut compter sur son capitaine. Le but, c'est d'aller le plus loin possible..., a confié Eden Hazard dans des propos relayés par La dernière Heure. Essayons de gagner les trois matchs et on verra qui sera notre adversaire en huitième de finale ».

Âgé de 31 ans, le Belge est en train de vivre un début de saison très compliqué au Real Madrid. Il n’a eu droit qu’à six apparitions toutes compétitions confondues. Une situation qu’il connait bien depuis quelques années.

Freiné dans sa progression par plusieurs pépins physiques, Eden Hazard n’a jamais réussi à s’illustrer au sein de la formation madrilène.

« C'est compliqué, j'ai envie de jouer plus. Mais ça fait partie du sport. Il y a un entraîneur qui prend des décisions. J'accepte. J'essaye de montrer tous les jours à l'entraînement que je peux jouer. J'espère que mon heure viendra, a-t-il ajouté. C'est difficile de prendre du rythme quand on ne joue pas. On est jugé sur peu de choses. À moi d'en faire mieux sur peu de temps sur le terrain ».

Eden Hazard a ensuite évoqué son avenir au sein de la formation madrilène. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Belge n’écarte rien pour son avenir. « Moi, je ne doute pas de mes qualités. Je n'ai pas démontré depuis pas mal de temps mais je ne suis pas devenu nul en deux-trois ans, s’est-il étonné. On a parlé un peu au début de l'année (avec Ancelotti, ndlr). Il m'a dit de faire le maximum quand je suis sur le terrain. Un départ ? Je n'ai pas envie mais ça ne sera peut-être pas que ma décision qui comptera ».