Coupe du monde, Marseille, Bayern : Les confessions de Lionel Messi

En marge de la rencontre à Munich, Lionel Messi s'est confié sur différents sujets pour les médias du PSG. Au programme : Coupe du monde, OM, Bayern.

Deux mois après son titre mondial avec l'Argentine, une semaine après son trophée The Best et quelques jours avant la rencontre capitale contre le Bayern, Lionel Messi a été invité par le PSG à se confier sur divers sujets comme son titre en Coupe du monde, sa vie à Paris et la rencontre ultra importante de mercredi contre le Bayern en Ligue des Champions. Extraits choisis.

Titre mondial, Mbappé et bonheur

Pour bien commencer l'entretien, Lionel Messi a été invité à revenir sur son titre mondial avec l'Argentine et la célébration vécue au pays. « Eh bien, c'était vraiment impressionnant, lâche-t-il, le sourire dans les yeux. C'était très beau à vivre. Et difficile à expliquer, parce que c'est le rêve de toute une vie qui s'est réalisé et que nous avons pu partager avec le peuple argentin. La manière dont les Argentins l'ont célébré, c'était dingue. Honnêtement, on s'attendait à ce que ce soit fou, mais pas autant que ça l'a été en réalité. C'est un moment qui restera à jamais gravé dans nos mémoires pour nous qui avons eu la chance de jouer et pour tout le peuple argentin. »

Lors de cette finale de Coupe du monde, l'Argentin a toutefois dû composer avec un Kylian Mbappé de haut vol. « Oui, c'était vraiment une finale à couper le souffle. La performance de Kylian était incroyable et parvenir à marquer trois buts dans une finale mais ne pas être champion, c'est quelque chose de fou. Mais il l'a déjà gagné aussi, il sait déjà ce que c'est d'être champion du monde. » Une finale qui n'a rien changé dans leur relation : « Maintenant, on est de retour en club. C'est bien de pouvoir jouer pour la même équipe et j'espère que nous pourrons faire de grandes choses pour Paris. »

Depuis ce titre mondial, l'ancien barcelonais n'a jamais semblé aussi serein. Une impression confirmée par le principal intéressé : « Oui, c'est vrai que je me sens très bien. Comme je l'ai dit plusieurs fois, la première année j'ai eu besoin d'un peu de temps pour m'adapter à Paris pour différentes raisons. Mais cette saison, j'ai commencé différemment avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie, en étant plus plus à l'aise aussi avec le club, la ville et tout ce que signifie Paris. »

Marseille, Munich et remise en question

Avec le retour du printemps, l'Argentin se retrouve à nouveau dans l'adversité avec les grandes échéances parisiennes. Une situation qui n'effraie pas la Pulga : « Je pense que toute ma vie a été comme ça. Le dévouement, le travail, les efforts et l'envie d'en avoir plus chaque jour. Je suis arrivé dans un nouveau club avec l'objectif de pouvoir gagner le titre avec Paris, de pouvoir atteindre les grands objectifs que nous avons fixés en début de saison. Maintenant on va essayer de bien faire les choses pour essayer de retourner la situation contre le Bayern et passer le tout, ce qui est l'objectif de tout le monde. »

Dans cette optique, la victoire contre l'OM semble avoir fait du bien au groupe : « Sans aucun doute. Ce match nous a permis de nous améliorer. C'est important [pour mercredi] d'entrer dans la rencontre comme cela. Avant, nous n'étions pas dans notre meilleure forme de notre saison mais je pense que nous avons enchaîné des victoires importantes pour renforcer le plan de jeu et aller disputer ce match à Munich qui s'annonce serré et se jouera sur des détails. Mais je pense que nous sommes bien préparés et que nous sommes capables de retourner la situation. »

Malgré des largesses défensives toujours présentes, le secteur offensif parisien semble reparti de l'avant. Un sentiment partagé par l'Argentin : « Je pense que l'équipe a changé de visage et que les victoires nous ont apporté de la sérénité et une nouvelle dynamique. On est de nouveau heureux aussi, ce qui est important pour bien travailler. L'envie est très forte de continuer notre chemin en Ligue des Champions, et c'est ce que nous allons essayer de faire. »