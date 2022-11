Coupe du Monde : Luis Enrique dézingue les autres sélectionneurs

Dans un live Twitch, Luis Enrique a critiqué la façon de jouer de certaines équipes depuis le début de la Coupe du monde 2022.

La phase de groupes de la Coupe du Monde 2022 est sur le point de rendre son verdict. Alors que la troisième et dernière journée a débuté ce mardi avec les qualifications des Pays-Bas et du Sénégal, il reste encore de nombreux billets à distribuer pour les huitièmes de finale, qui débuteront samedi. C’est notamment le cas dans le Groupe E, celui de l’Espagne. Après une écrasante victoire (7-0) contre le Costa Rica, la Roja a été tenue en échec par l’Allemagne (1-1) dimanche et n’a donc pas encore validé sa qualification pour les huitièmes de finale.

« C’est un spectacle »

Cela n’a pas empêché le sélectionneur espagnol Luis Enrique de s’attaquer aux sélectionneurs des autres équipes engagées dans la compétition. L’ancien entraîneur du Barça anime quotidiennement un live sur Twitch dans lequel il évoque la vie de sa sélection au Qatar pendant le Mondial. Et dans sa dernière vidéo, le coach de 52 ans a critiqué la façon de jouer de certaines équipes, notamment sur leur côté trop défensif, depuis le début du tournoi. « La première chose qui devrait être enseignée aux entraîneurs dans le cours d’entraîneurs, c’est que c’est (le football) un spectacle. Il y a 50 000 ou 100 000 personnes qui te regardent au stade, puis à la maison il y a des millions de personnes. C’est comme aller voir une pièce de théâtre qui est ennuyeuse. À la fin, il n’y aura plus personne dans le théâtre », a-t-il expliqué.

Il faut dire que depuis le début de la compétition, les Espagnols pratiquent un football plutôt plaisant avec une grande maîtrise de la possession et des attaques placées qui se montrent souvent dangereuses. Luis Enrique devra tout de même faire attention à la suite de la compétition, car une élimination suite à ses propos ne manquera certainement pas de faire réagir les internautes.