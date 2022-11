Coupe du Monde : Le Japon renverse l'Allemagne!

Scénario incroyable ce mercredi au Qatar, après avoir été mené 1-0, le Japon s'est finalement imposé 2-1 face à l'Allemagne.

Cette Coupe du Monde 2022 n'a pas fini de surprendre. Après l'immense exploit de l'Arabie Saoudite mardi face à l'Argentine (2-1), c'est un autre multiple champion du monde qui a chuté face à une équipe asiatique ce mercredi. Opposée au Japon, l'Allemagne a vécu un cauchemar similaire à son entrée en lice en 2018, lors de laquelle elle s'était inclinée face au Mexique. Cette fois, le bourreau des Champions du Monde 2014 vient d'Asie, et il s'agit du Japon.

L'Allemagne avait ouvert le score

Après une entame compliquée lors de laquelle les Allemands n'arrivaient pas à trouver la faille dans la défense organisée et disciplinée des Japonais, David Raum obtient finalement un penalty sur une erreur du gardien Schuichi Gonda. Un penalty transformé par Ilkay Gundogan pour ouvrir le score (33è). Un but qui permet à la Mannschaft de se libérer un peu et de se créer de plus en plus d'occasions par l'intermédiaire de Jamal Musiala, Serge Gnabry ou encore Kai Havertz, qui verra son but refusé pour un hors-jeu.

Le Japon renverse tout

Mais à force de ne pas concrétiser leurs occasions, les joueurs d'Hansi Flick ont fini par être punis. Après plusieurs arrêts décisifs de Gonda, qui rattrape bien sa boulette du premier acte, les Japonais prennent peu à peu le dessus et parviennent à revenir dans la partie grâce à un but de Ritsu Doan (75è). L'Allemagne est sous l'eau, et va continuer de couler. Huit minutes plus tard, Ko Itakura lance Takuma Asano dans la profondeur, entré en jeu quelques minutes plus tôt, l'attaquant de Bochum contrôle merveilleusement ce ballon avant de fusiller Manuel Neuer.

Thomas Müller et ses coéquipiers poussent dans les dernières minutes, en vain. Malgré presque 75% de possession et 25 frappes, les quadruples champions du Monde s'inclinent face à des Samouraï Blue héroïques. Comme en 2018, l'Allemagne entame sa compétition par une défaite. De son côté, le Japon se place comme outsider dans ce groupe, ils occupent la première place en attendant le match entre l'Espagne et le Costa Rica.