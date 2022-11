Coupe du Monde : Le Danemark tenu en échec par une vaillante équipe tunisienne

Pour son entrée dans la Coupe du Monde 2022, le Danemark n'a pas réussi à s'imposer face à la Tunisie et concédé le nul 0-0 ce mardi.

Annoncé comme principal rival de l’équipe de France dans le Groupe D, le Danemark n’a pas réussi à se défaire du piège tendu par l’équipe de Tunisie. Confronté à un défi physique important dès l’entame de match, Christian Eriksen et ses coéquipiers ont eu du mal à ressortir les ballons en première période et ont même fini par concéder un but, finalement refusé pour hors-jeu, d’Issam Jebali.

Le Danemark a poussé sans trouver la faille

Si le pressing tunisien a légèrement baissé en intensité en deuxième mi-temps, ils ont su rester solides face aux assauts danois, venus notamment de coups de pied arrêtés d’Eriksen, qui a également vu sa superbe frappe du gauche repoussée par Ayhmen Dahmen. À la 70ème minute de jeu, Andreas Cornelius pensait bien ouvrir le score à la suite d’un corner, mais sa tête à bout portant a finalement heurté le poteau gauche.

La France peut prendre la première place

Malgré un match ouvert des deux côtés, le Danemark et la Tunisie se quittent dos-à-dos sur le score de 0-0. Un résultat qui permettra au vainqueur du match entre la France et l’Australie de prendre la tête du groupe. Si les Danois se sont montrés moins efficaces que d’habitude, les Tunisiens ont montré une très belle force de caractère et une solidarité défensive qui pourrait être un atout de taille dans cette poule, à l’image de cette parade exceptionnelle de Dahmen à la 93ème minute.