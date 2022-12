Coupe du monde : le ciseau de Richarlison élu plus beau but du tournoi !

Pour son ciseau inscrit contre la Serbie en phase de poules, Richarlison a reçu le prix de plus beau but du tournoi.

La Coupe du monde 2022 a rendu son verdict dimanche dernier et a vu l’Argentine remporter son troisième titre mondial aux dépends de l’équipe de France aux tirs au but. Ce vendredi, la FIFA a rendu son verdict concernant le plus beau but inscrit durant la compétition. Il y avait dix nommés pour cette récompense, parmi lesquels figuraient Kylian Mbappé (contre la Pologne), Neymar (contre la Croatie), Vincent Aboubakar (contre la Serbie) ou encore Richarlison (contre la Serbie et la Corée du Sud).

Richarlison élu plus beau but du Mondial 2022

Et c’est finalement l’attaquant de Tottenham, nomme à deux reprises, qui a obtenu le titre de but du tournoi. Il faut remonter à la première journée et la victoire du Brésil face à la Serbie (2-0) pour cette splendide réalisation. Sur un centre de l’extérieur de Vinicius, l’attaquant brésilien lève le ballon du pied avant de pivoter et d’envoyer un ciseau parfait dans le but gardé par Vanja Milinkovic-Savic. Le joueur des Spurs succède ainsi à Benjamin Pavard et James Rodriguez.