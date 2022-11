Coupe du monde : le Brésil se voit déjà champion !

A l'instar de l'attaquant Raphinha, la confiance règne dans les rangs de la Seleçao, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde.

Avec ses 5 étoiles brodées sur sa mythique tunique jaune et verte, le Brésil apparaît naturellement comme l'un des favoris de la Coupe du monde. Mais ce sentiment s'accentue un peu plus à l'aube de cette édition au Qatar. Impressionnant dans ses matchs de qualifications et de préparation, le groupe de Tite fait peur à ses adversaires. Au sein-même des Auriverde, l'optimisme est total.

La confiance règne dans les rangs de la Seleçao

Présent devant la presse cette semaine, l'attaquant Raphinha n'y est pas allé par 4 chemins. "L'ambiance est celle d'une équipe nationale conquérante, ambitieuse. Nous voulons gagner le titre, a lâché le virevoltant ailier du FC Barcelone lors de ce point presse. Il y a une très bonne ambiance dans toute l'équipe. Je ne vois pas ça comme une pression, une équipe comme le Brésil est toujours un prétendant à la Coupe du monde ou aux titres pour lesquels elle joue".

Pour Raphinha, l'effervescence qui règne autour de la Seleçao est inhérente au prestige de cette sélection nationale. L'ancien Rennais se projette déjà sur les conséquences positives d'un sacre pour le peuple brésilien.





"L'attente des supporters est normale parce que nous avons une équipe de grande qualité, avec des grands noms. C'est normal que les supporters soient anxieux pour le Brésil, et nous le sommes aussi. Je ne me rappelle pas beaucoup de la Coupe du monde 2002 parce que j'étais très jeune, mais c'était un sentiment incroyable et indescriptible. Tous les Brésiliens étaient unis. Maintenant, c'est un bon moment pour se rassembler à nouveau", a conclu Raphinha. Le décor est planté.