Coupe du Monde : La Croatie tenue en échec par le Maroc

Ce mercredi, la Croatie n'a pas réussi à trouver la faille face au Maroc et a concédé un match nul 0-0.

Finaliste du Mondial en Russie et qualifiée pour le Final Four en Ligue des Nations, la Croatie est attendue au tournant dans cette Coupe du Monde 2022 avec un statut à confirmer, celui d’une sélection capable de se hisser parmi les meilleures de la planète.

La Croatie bute sur le Maroc

Placés dans le Groupe F, les hommes de Zlatko Dalic débutaient leur campagne par un duel face au Maroc ce mercredi. Favoris sur le papier, les Croates se sont pourtant cassé les dents face à une équipe marocaine solide défensivement. Dans une première période très équilibrée, Luka Modric et ses coéquipiers ont semblé manquer d’inspiration face à un bloc compact, et malgré quelques occasions en fin de première période, ils sont repartis aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Morocco and Croatia share the points. 🤝@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022

Un match nul qui satisfait le Maroc

En deuxième période, aucune des deux équipes n’a réussi à emballer le match. Peu inspirés offensivement et gênés par une charnière Aguerd-Saïss très solide, les Croates ont tenté de trouver la faille sur des coups de pied arrêtés de Modric, qui a peiné à faire la différence dans le jeu, tandis que le Maroc tentait de procéder en contre, en manquant de justesse dans la dernière ou avant-dernière passe.

Les deux équipes se séparent donc sur un score nul de 0-0, laissant au vainqueur du match entre la Belgique et le Canada la possibilité de prendre la tête du groupe ce mercredi. Annoncé ouvert, ce groupe F va déjà en ce sens.