Coupe du monde : l’arbitre de la finale répond aux critiques

L'arbitre de la finale de Coupe du monde Szymon Marciniak a répondu aux critiques sur son arbitrage ce vendredi.

Presqu’une semaine après, la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine (3-3, 2-4 t.à.b.) n’a toujours pas été digérée, et cela prendra sûrement encore un bout de temps. En cause, le scénario cruel qui a vu les Bleus revenir dans un match qui semblait encore perdu à un quart d’heure du terme, l’arrêt d’Emiliano Martinez face à Randal Kolo Muani à la dernière minute ou encore les provocations de certains Argentins suite à leur sacre. Mais il y a un autre facteur qui passe mal : l’arbitrage de la rencontre.

L’arbitre de France-Argentine se justifie

Szymon Marciniak, arbitre polonais désigné pour diriger le match le plus important de l’année, a reçu de nombreuses critiques pour son arbitrage pendant la rencontre, on lui reproche notamment de ne pas avoir suffisamment sanctionné les Argentins pour leurs fautes, mais il y a une action en particulier qui ne passe pas. Celle du troisième but argentin inscrit par Lionel Messi. En effet, plusieurs joueurs du banc argentin étaient sur la pelouse au moment du but, ce qui, selon une partie des supporters français, aurait dû rendre le but non-valable.

Ce vendredi, Marciniak s’est exprimé à ce sujet à l’occasion d’un déjeuner dans sa ville natale à Slupno, expliquant que le but aurait été annulé si les remplaçants présents sur la pelouse avaient eu un impact direct sur l’action. « Quel a été l’impact des joueurs qui se sont levés et sont entrés sur le terrain ? C’est chercher la petite bête », a-t-il lancé. En comparaison, l’arbitre de 41 ans a montré que plusieurs remplaçants français étaient eux aussi présents sur le terrain au moment du but de Kylian Mbappé. « Les Français n’ont pas mentionné la photo où l’on peut voir qu’il y a sept Français sur le terrain lorsque Mbappé marque », a-t-il ajouté.