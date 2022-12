Coupe du monde : Jude Bellingham, digne héritier de Thibaut Courtois ?

À l’instar de Thibaut Courtois en 2018, Jude Bellingham s’est fait remarquer par ses déclarations après l’élimination face à la France.

Après "on a eu la possession", place à "on a été la meilleure équipe sur le terrain". La Belgique et l’Angleterre ont un point commun : elles ont été éliminées par l’équipe de France en Coupe du monde, et elles n’ont pas apprécié.

Les Anglais persistent

On se souvient tous du fameux "on a eu la possession" prononcé par le gardien belge après France-Belgique (1-0) en 2018. Un grand moment de télévision offert par le dernier rempart du Real Madrid, comme pour se réconforter après que le ticket pour la finale ait été arraché par les Bleus.

Et bien, les Anglais n’ont finalement rien à lui envier. À l’instar de Jude Bellingham, de nombreux joueurs ont loué l’excellent match réalisé par les Three Lions, qui "auraient mérité mieux". Difficile de nier ce point, mais ainsi fonctionne le football. Et le problème, c’est que les Britanniques persistent.

" La meilleure équipe de la soirée a été éliminée"

À l’instar de Bellingham, justement, qui a encore tenu à rappeler ce lundi que les Anglais étaient "meilleurs" que les Français samedi dernier. "Ce match sera douloureux pendant très longtemps. La meilleure équipe de la soirée a été éliminée, c'est parfois le football", a reconnu le milieu de terrain du Borussia Dortmund.

"Quoi qu'il en soit, je suis très fier de l'effort, du combat et des performances de mes coéquipiers tout au long du tournoi, a-t-il poursuivi. Merci également aux fans pour leur amour et leur soutien ces dernières semaines, restez avec nous même dans ces moments difficiles car nous utilisons cette expérience pour continuer à grandir en tant qu'équipe pour les tournois futurs. Gardez la foi, notre heure viendra" Peut-être en 2026, mais pas en 2022.