Coupe du monde féminine - Quel adversaire pour les Bleues en 8e de finale ?

Les joueuses de Corinne Diacre seront fixées bientôt sur leur prochain adversaire du Mondial, qui devrait certainement venir du groupe C.

Après leur première place acquise dans la douleur lundi soir à Rennes en battant le (1-0), les Bleues peuvent désormais se tourner vers la phase à élimination directe et les huitièmes de finale. Avec le nouveau format à 24 équipes, inspiré de l'Euro 2016 masculin, l'équipe de va rencontrer le meilleur troisième de groupe, qui viendra de la poule C, D ou F.

À ce petit jeu, il existe de très fortes chances pour que Wendie Renard et ses coéquipières affrontent une sélection venue du Groupe C, en raison de l'écart de points et de la différence de buts. Ce sera donc très probablement le , l' ou l' avec pour l'instant la formation auriverde en troisième position.

Le Brésil fortement pressenti

Le scénario est assez simple, si l'Australie domine la et que le Brésil ne bat pas l'Italie, alors Marta et son équipe défieront le pays organisateur au Havre, dimanche prochain, à 21h. Le Brésil peut aussi l'emporter face à la Nazionale, et il faudra alors étudier les différences de buts entre les trois sélections qui pourraient terminer à six points.

Si ce n'était pas le cas (le Brésil perd et reste à trois points) il faudrait alors se tourner vers le groupe D ( , ou Écosse) ou E (Cameroun ou Nouvelle-Zélande) pour connaître l'identité de l'adversaire des Bleues. Dans cette perspective, le match au Parc des Princes mercredi soir entre les Écossaises et les Argentines pourrait représenter un vrai 16e de finale.