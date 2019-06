Coupe du monde féminine - Pays-Bas - Japon 2-1, les Oranje reviennent de loin

Dominées pendant une grande partie du match, les championnes d'Europe ont évité le piège japonais grâce à un penalty au bout de la nuit (2-1).

Les et le sont deux nations qui comptent dans le panorama du football féminin. Cela s'est vérifié, ce mardi soir, lors d'un rapport de force agréable à suivre pour sa qualité technique, son intensité et son incertitude permanente.

Un scénario cruel pour le Japon

L'entame de match a été à l'avantage des Oranje, techniques et incisives dès les premières minutes de jeu. Miedema, à la réception d'un service de Martens, a failli débloquer la situation mais son tir contré à échoué sur le poteau (5e). Passeuse, la même Martens s'est ensuite muée en buteuse grâce à une inspiration géniale, une talonnade dans les airs sur un corner de Van de Donk. Sa reprise, contrée, a fait mouche pour permettre aux Pays-Bas de passer devant (1-0, 17e).

Le Japon est alors entré dans son match et la configuration à radicalement changé. Grâce à une expression collective très élaborée, la formation nippone a pris le contrôle des opérations dans le jeu. Elle a touché du bois, elle aussi, par deux fois, avec Sugasawa en première période (20e) et Sugita en seconde (79e), et son égalisation avant la pause sur une frappe enroulée parfaite de Hasegawa ne souffrait d'aucune contestation (1-1, 43e).

Si l'odeur du K.O. a plané pendant la dernière demi-heure, ce sont bien les Japonaises qui ont maintenu la pression jusqu'à la fin en multipliant les vagues. Mais contre le cours du jeu, les Pays-Bas sont parvenus à se tirer d'affaire en obtenant un penalty assez généreux sur une main de Kumagai. Martens, froide et clinique, n'a pas tremblé pour envoyer les championnes d'Europe en quarts de finale de ce Mondial. Un scénario cruel pour une équipe japonaise entreprenante et joueuse.