Coupe du monde féminine : La France dans le groupe du Brésil pour le Mondial

L'équipe de France en sait davantage sur son destin pour la Coupe du monde féminine, en juillet prochain en Australie.

Le tirage au sort de la Coupe du monde féminine avait lieu ce samedi matin et il a rendu son verdict. L'équipe de France affrontera notamment le Brésil, ainsi que la Jamaïque et une troisième équipe encore à déterminer.

Têtes de série, les Bleues étaient assurées d'être placées dans un groupe plutôt abordable, mais devront donc se méfier des Auriverde.

La troisième et dernière équipe de la poule sera connue après un tournoi de qualification prévu en février prochain et qui mettra aux prises Taïwan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et le Panama.

En terme de calendrier, les filles de Corinne Diacre défieront d'abord la Jamaïque à Sydney le 23 juillet, le Brésil le 29 juillet à Brisbane et enfin le dernier qualifié, le 2 août à Sydney.

Présente lors du tirage au sort à Auckland, la sélectionneure va rester quelques jours sur place pour déterminer le camp de base de son équipe dans quelques mois.

En huitièmes de finale, les Bleues retrouveront une équipe du groupe H, qui contient l'Allemagne, le Maroc, la Colombie et la Corée du Sud. Les Allemandes avaient éliminé les Bleues en demi-finale de l'Euro, l'été dernier.

"C'est un groupe pas simple. On aura des équipes importantes à jouer pour espérer se qualifier. Il faudra bien démarrer la compétition, la première place pourrait se jouer avec le Brésil mais il ne faudra pas sous-estimer les autres équipes", a prévenu Corinne Diacre.

"On aura l'avantage de jouer deux fois dans la même ville, à Sydney. Mais des les huitièmes on croisera avec le groupe de l'Allemagne, il ne faudra pas se tromper. L'objectif est de finir en tête du groupe. On veut dépasser les quarts, c'est un minimum."

Le tirage au sort complet

Groupe A : Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

Groupe B : Australie, République d'Irlande, Nigeria, Canada

Groupe C : Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon

Groupe D : Angleterre, Barragiste, Danemark, Chine

Groupe E : Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Barragiste

Groupe F : France, Jamaïque, Brésil, Barragiste

Groupe G : Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

Groupe H : Allemagne, Maroc, Colombie, Corée du Sud