Coupe du monde féminine - France-Brésil et toutes les affiches des huitièmes de finale

La phase de groupes a pris fin ce jeudi soir, on connaît désormais l'ensemble des affiches des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine.

Ce sera donc le . Après une courte semaine d'incertitude, l'équipe de connaît enfin son adversaire pour les huitièmes de finale, dimanche soir au Havre (21h). Première du groupe A suite à son succès étriqué contre le (1-0), la sélection de Corine Diacre savait qu'elle affronterait un troisième mais ne savait pas encore lequel.

Avec les éliminations conjointes du et de la ce jeudi soir, c'est désormais chose faite. Les coéquipières d'Amandine Henry devront se frotter au Brésil, devancé dans le groupe C par l' et l' . Déjà une belle affiche puisque la Seleçao est certainement la nation la plus forte parmi les quatre troisièmes qualifiés. Une belle entrée en matière dans cette phase finale avant de peut-être retrouver les tenantes du titre, les Etats-Unis, en quarts de finale, le 28 juin au Parc des Princes.

Parmi les autres affiches, la Norvège, deuxième derrière la France retrouvera l'Australie, tandis que les Hollandaises, championnes d'Europe en titre, retrouveront le , finaliste de la dernière au . Enfin, les Américaines, impressionnantes tout au long de cette phase de poules, retrouveront l' . On se frotte déjà les mains !

Toutes les affiches des huitièmes de finale