Coupe du monde féminine : Coiffé par l'Australie, le Brésil pourrait retrouver les Bleues

Après un succès facile contre la Jamaïque (1-4), l'Australie termine 2e du groupe C devant le Brésil, qui a fait tomber l'Italie (1-0).

C'est avec un regard avisé que les joueuses de l'équipe de et Corinne Diacre ont dû regarder le bouquet final de cette poule A, ce mardi soir, avec deux matches au programme. Au vu du classement extrêmement serré de cette poule, le futur adversaire des tricolores en huitièmes de finale se situe certainement dans cette poule, puisque l'équipe de France rencontrera le meilleur troisième de ce premier tour.

Kerr puissance 4

Et dans cette poule C, l' termine finalement à la 2ème place, d'un petit but. Face au petit poucet du groupe, la , les Australiennes ont récité leur football sous l'impulsion d'une buteuse en état de grâce, Sam Kerr. Auteure d'un quadruplé, l'attaquante des Red Stars de Chicago a tout renversé sur son passage dans cette rencontre.

Kerr a rapidement débloqué la situation grâce à une tête bien sentie (1-0, 11e) avant de doubler la mise avant la mi-temps au terme d'un joli mouvement, toujours de la tête (2-0, 42e). Au retour des vestiaires, les Asutraliennes ont traversé une période trouble lorsque Shaw a relancé l'espoir pour les Jamaïcaines (2-1, 49e) avant de manquer une énorme opportunité à l'heure de jeu (60e). Mais l'Australie en avait trop sous le pied. Dans la dernière demi-heure, Kerr, toujours aussi incisive, a ajouté deux nouveaux buts (3-1, 69e - 4-1, 83e) pour sceller le succès australien et permettre à sa nation d'arracher la deuxième place.

Marta délivre le

L'Australie termine donc devant le Brésil, qui s'est tout de même payé le luxe de faire tomber l' dans une rencontre de haut niveau. Après un début de match où la Seleçao s'est mise en évidence, les Italiennes sont progressivement montées en puissance pour multiplier les vagues avant la pause, mais elles ne sont pas parvenues à fructifier ce temps fort. Le Brésil, a contrario, a trouvé un second souffle en seconde période.

Portées par une Marta inspirée, les Auriverde auraient pu passer devant sur un coup-franc de Andressinha qui s'est écrasé sur la barre (50e). Mais c'est sur un penalty transformé par la superstar Marta que le Brésil a fait la différence à vingt minutes de la fin (1-0, 72e). Un précieux avantage que la Seleçao est parvenue à conserver jusqu'à la fin.