Coupe du monde féminine - Allemagne - Nigeria 3-0 - L'Allemagne dompte le Nigeria et se qualifie pour les quarts

Sans forcer leur talent, les Allemandes se sont facilement qualifiées pour les quarts de finale du Mondial en s'imposant contre le Nigeria (3-0).

Le tableau attendu pour cette prend forme, progressivement. Premier favori à jouer sa peau en huitièmes, l' a parfaitement tenu son rang en disposant facilement de la meilleure équipe africaine, le , ce samedi (3-0).

L'Allemagne tout en contrôle

Il faut dire que l'Allemagne a su se rendre le match facile en marquant coup sur coup juste avant la demi-heure de jeu. Après une entame de match où elles avaient affiché leur domination technique, les Allemandes ont débloqué la situation sur corner grâce à un but de la tête de Popp (1-0, 20e). Et sur l'engagement, Magull a obtenu un penalty grâce à la VAR après une faute de Nwabuoku - penalty que Däbritz a transformé avec autorité pour faire le break (2-0, 27e s.p.).

La même Däbritz aurait d'ailleurs pu donner un avantage plus confortable à son équipe mais son corner direct juste avant la pause a été détourné par la gardienne Nnadozie (44e).

Au retour des vestiaires, le dernier adversaire de l'équipe de aurait pu recoller au score et relancer complètement ce rapport de force, mais les Super Falcons ont manqué le coche. Oparanozie a été trop courte à la réception d'un centre d'Ajibade, dont l'accélération avait fait très mal à la défense allemande (50e).

Un moment clé que la Mannschaft a donc passé sans encombre, avant de finalement porter l'estocade en toute fin de match. Après une erreur d'Ayinde, Schüller a inscrit un troisième but opportuniste pour sceller la victoire allemande. Favorite du tournoi avec les Etats-Unis, la France et l' , cette équipe d'Allemagne efficace et pragmatique poursuit sa route sans sourciller.