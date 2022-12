Coupe du monde : Emiliano Martinez continue de chambrer les Bleus

Ce jeudi dans sa ville natale, Emiliano Martinez a chambré Aurélien Tchouaméni suite à son penalty manqué lors de la finale du Mondial dimanche.

Visiblement, Emiliano Martinez n’en a pas encore fini avec les joueurs de l’équipe de France. Décisif sur l’ultime occasion de Randal Kolo Muani puis lors de la séance de tirs au but de la finale de la Coupe du monde qui opposait l’Argentine aux tricolores, le portier d’Aston Villa a été l’un des grands artisans de la conquête de la troisième étoile par l’Albiceleste. Mais malgré cette performance digne d’un très grand gardien, l’ancien jouer d’Arsenal se fait plutôt remarquer pour ses célébrations parfois inappropriées, comme lorsqu’il a reçu son trophée du meilleur gardien du tournoi, mais surtout pour ses chambrages à répétition à l’encontre de Kylian Mbappé.

Emiliano Martinez s’attaque maintenant à Tchouaméni

Alors qu’il portait dans les bras une poupée avec le visage du joueur parisien mardi à Buenos Aires, « Dibu » semble avoir changé de cible ce jeudi à Mar del Plata, sa ville natale dans laquelle il était célébré. Cette fois, c’est Aurélien Tchouaméni qui a été le nouveau bouc émissaire du gardien de 30 ans. Et il n’a pas été choisi au hasard. Alors que le milieu du Real Madrid s’avançait pour tirer le troisième penalty des Bleus, le gardien argentin a pris le ballon pour l’envoyer quelques mètres plus loin. Et si l’ancien Monégasque n’a rien laissé paraître, nul doute qu’il a été perturbé par ce geste, manquant le cadre sur sa tentative dans la foulée.

Un geste dont Martinez n’a pas manqué de se vanter, jeudi, face à la foule venue exprès pour l’acclamer. « Je savais que le garçon allait être nerveux. J’ai essayé de me jouer de lui mentalement en jetant le ballon, en lui parlant, et il a tiré à côté. Il s’est chié dessus », a-t-il fièrement expliqué. Une nouvelle déclaration qui risque de ne pas arranger l’image de Martinez, surtout dans l’hexagone...