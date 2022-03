Coupe du monde : Déjà 800.000 billets vendus pour le Qatar

On ne connaît pas encore tous les participants, mais la billeterie pour la prochaine Coupe du monde bat déjà son plein.

800.000 billets ont déjà trouvé preneur

Lors d'une première phase lancée en janvier dernier, ce sont déjà plus de 800.000 billets qui ont trouvé preneur, a fait savoir la FIFA dans un communiqué.

"Au total, 804.186 billets sont entre les mains de supporters", a écrit l'instance mondiale, en charge de l'organsiation de l'événement.

Cette dernière précise également que ce sont pas moins de 17 millions de tickets qui ont été réclamés en vingt jours, alors que ce seront seulement 2 millions qui seront mis en vente au total pour l'ensemble de la compétition.

Des gains impressionnants pour la FIFA

Un système de lotterie a été mis en place pour permettre aux trop nombreux demandeurs de se procurer le précieux sésame, pour des prix débutant autour d'une soixantaine d'euros. Au total, la FIFA espère des gains de 500 millions de dollars sur l'ensemble de la billeterie.

L'organisation indique également que les plus gros demandeurs proviennent principalement d'Amérique, des pays du Golfe ou encore d'Europe : "les dix pays les plus demandeurs (ont été) le Qatar, les États-Unis, l'Angleterre, le Mexique, les Émirats arabes unis, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil, l'Argentine et l'Arabie saoudite."

Reste à voir si d'autres nations rejoindront ces nombreuses demandes une fois l'ensemble des équipes qualifiées connues.

Pour rappel, on connaîtra les trois derniers qualifiés en juin avec les barrages intercontinentaux, plus le dernier ticket européen après le report du match de l'Ecosse. Pour autant, le tirage au sort de la phase de poules aura lieu dès ce vendredi, permettant d'y voir plus clair sur les affiches et les stades qui les accueilleront.