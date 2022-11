Coupe du Monde : De quoi souffre Harry Kane et combien de matches de l'Angleterre va-t-il rater ?

Le capitaine de la sélection anglaise a reçu un coup lors d’un contact avec un défenseur iranien. Il a cédé sa place à Callum Wilson la 76e minute de jeu.

L’attaquant expérimenté des Spurs de Tottenham n’a pas ouvert son compteur buts lors de ce premier match des Three Lions. Il a, toutefois, offert deux passes décisives à ses coéquipiers. Une bonne entame qui s'est mal terminée.

Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, serait très préoccupé par l’état physique de son buteur selon la presse britannique. Une absence prolongée ou un forfait d’Harry Kane serait un énorme coup dur pour l’équipe.

A en croire les informations du journaliste David Ornstein, le buteur anglais a été aperçu avec un bandage sur la cheville en zone mixte. Harry Kane aurait quitté le stade Khalifa en boitant.

Harry Kane walking through mixed zone with right ankle lightly strapped & slight limp after 48th-min challenge by Pouraliganji. Kane was replaced on 75 mins so 1 to watch but seems to have escaped serious injury @TheAthleticFC #FIFAWorldCup #Qatar2022 #ENG https://t.co/rRbQ9JZ45N pic.twitter.com/twVO2lwLoy