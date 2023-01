La Coupe du monde, les célébrations, Weghorst, Maradona : Messi se confie enfin après le sacre de l'Argentine

Lionel Messi a accordé sa première interview post-Coupe du monde et revient sur la victoire de la sélection argentine.

Le 18 décembre 2022, l'Argentine battait la France en finale de la Coupe du monde au Qatar. Comme à son habitude, Lionel Messi s'est fait très discret dans les médias. Jusqu'à ce qu'il décide de rompre le silence ce lundi 30 janvier en accordant une interview exclusive à la radio-streaming Urbana Play dans l'émission « Perros de la calle ».

Sur la victoire de l'Argentine à la Coupe du monde 2022

Ce que j'ai tant voulu tout au long de ma carrière est arrivé presque à la fin. Chaque supporter veut que son pays gagne mais à chaque fois qu'une équipe était éliminée, je voyais des gens dire qu'ils voulaient que je gagne la Coupe du monde. C'est quelque chose d'incroyable, je pense que c'est la première fois que cela arrive.

Je n'ai pas revu la finale. J'ai vu des résumés, des extraits, les célébrations de beaucoup de gens. Mais pas la finale.

Sur la préparation de la finale Argentine-France

Avant la finale nous n'avons rien changé à nos habitudes. J'étais très calme et j'ai très bien dormi la veille du match. D'ailleurs, pendant cette Coupe du monde, j'étais très détendu, je sentais que toute l'équipe était en forme et que nous faisions tous les efforts pour gagner.

Sur son sentiment lors du tir au but victorieux de Montiel

C'est difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti lorsque Montiel a marqué. Beaucoup de choses se bousculaient dans la ma tête. Je voulais surtout profiter de ce moment. J'ai enfin obtenu tous les titres dont je rêvais avec l'Argentine, ce que j'avais déjà réalisé avec le Barça.

Sur son baiser sur la Coupe du monde lors de la remise des prix

Quand je suis passé à côté du trophée, j'étais obligé de faire ça. C'est comme si la Coupe du monde m'appelait et me disait « C'est bon, maintenant tu peux me toucher ». Elle était si brillante et majestueuse dans ce stade que je suis allé l'embrasser.

Sur son altercation avec Weghorst après Pays-Bas-Argentine

Avant le match, certains de mes coéquipiers étaient venus me dire : « Tu as vu ce que Van Gaal a dit ? ». Une fois le match terminé, je n'ai pas aimé ce que j'ai fait. Il y avait beaucoup de tension et de nervosité et souvent, à cause de ça, on se comporte mal. Je n'aime donner cette image de moi mais ce sont des choses qui arrivent. Sur le terrain, c'était très chaud.

Sur sa défaite en finale du Mondial 2014

C'est toujours une immense déception. Elle ne s'effacera jamais même si j'ai gagné en 2022.

Sur ce qu'il a fait après la Coupe du monde 2022

Nous avons passé environ sept heures à l'hôtel à parler de tout, à faire la fête.... Ensuite, nous sommes allés à l'aéroport, on a fait une escale à Rome avant de rallier l'Argentine. Nous avons parlé de ce que cela aurait été de faire ce voyage en ayant perdu la finale....

Sur les célébrations en Argentine

Nous avons été très surpris en arrivant qu'il y ait autant de monde. En arrivant, on pensait qu'on allait tout de suite aller nous reposer et qu'on fêterait le titre le lendemain. Avec le décalage horaire, j'ai dormi une ou deux heures. J'ai allumé la télé et je voyais les rues noires de monde. Il était 5 heures du matin et c'est là que j'ai compris que ça allait être une dinguerie.

C'était fou le bonheur de tous ces gens, de tous les âges. On pouvait le voir sur leurs visages. A chaque fois que je vois des vidéos de célébrations, je suis excité.

J'ai passé quelques jours à répondre à des messages sur WhatsApp. Mon compte Instagram a été bloqué à cause du nombre de messages.

Sur son mal de tête lors des célébrations

On a bu du Fernat Cola. C'était tout rouge, c'était la merde. J'avais mal à la tête et en plus le soleil tapait. Je n'étais pas vraiment bien les premiers jours. La bouteille n'était pas très chère, fallait se méfier. A cause du soleil, on était tous rouge. On ne pensait que le soleil allait cogner aussi fort.

Sur Diego Maradona et sur… Lionel Messi

J'aurais aimé que Diego puisse voir tout ça, car il adorait que la sélection. Je pense que s'il avait été là, il m'aurait remis la Coupe. Je pense que d'en haut, lui et beaucoup de gens qui m'aiment, ont envoyé des ondes positives

Si je devais m'adresser au Lionel Messi âgé de 13 ans, je lui dirais de ne jamais abandonner et de toujours croire en ses rêves car c'est à la fin de sa carrière qu'il aura la récompense ultime.