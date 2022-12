Coupe du monde : Ce qui va changer lors de l’édition 2026

La prochaine Coupe du monde, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pourrait voir de nombreux changements dans son format.

La Coupe du monde 2022 au Qatar s’est terminée ce dimanche sur une victoire finale de l’Argentine face à l’équipe de France. Après cette édition, plutôt réussie bien que contestée au Qatar, la FIFA va pouvoir se pencher sur l’organisation du prochain Mondial, qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, un tournoi qui devrait être le théâtre de nombreux changements dans le format de la compétition.

48 équipes au lieu de 32

Le premier, et non des moindres, est qu’il y aura 48 équipes au lieu de 32. Le système à 32 équipes avait été adopté depuis la Coupe du monde 1998 en France, c’est la première fois qu’il y aura autant d’équipes qualifiées. Il y aura ainsi plus de places pour les différents continents, l’Afrique en aura 10 au lieu de 5, l’Europe 16 au lieu de 13, l’Asie 8 ou 9 au lieu de 6... Cette nouveauté entraînera forcément une augmentation du nombre de matches. Il y en a eu 64 au Qatar, et cela devrait passer à 80, selon le format choisi. La durée du tournoi passera quant à elle d’un mois à un mois et demi

Des poules de 3 ou 4 ?

La FIFA aurait choisi de mettre en place 16 poules de 3 pays avec les deux premiers qualifiés pour les 16èmes de finale. Mais Gianni Infantino pourrait revoir ses plans après le spectacle offert par les phases de poules au Qatar. « On a validé un format de 16 groupes de 3, avec les deux premiers qui se qualifient. Mais je dois dire qu'après cette Coupe du Monde et les belles phases de poules de quatre, et en regardant les autres compétitions comme l'Euro, je pense qu'on doit y repenser et rediscuter de la possibilité de 12 groupes de 4, ça sera évoqué dans les prochaines réunions », a déclaré le président de la FIFA.

Des séances de tirs au but en phase de poules ?

La grande nouveauté de cette édition pourrait être des séances de tirs au but lors des phases de poule. En cas de match nul, les deux équipes disputeraient une séance de tirs au but qui accorderait un point de plus au vainqueur. Si les groupes de 3 sont maintenus, cela pourrait éviter qu’une nation soit éliminée à la différence de buts, comme ce fut le cas du Mexique, de l’Allemagne ou encore de l’Uruguay. Si les groupes de 4 étaient conservés, il y aurait également un classement des meilleurs 3èmes, comme à l’Euro.