Coupe du monde 2026 : La FIFA prête à faire machine arrière !

La FIFA envisage d'apporter des changements au prochain tournoi après avoir assisté à une phase de groupe passionnante au Qatar.

La Coupe du monde 2022 au Qatar a été passionnante et a regorgé de scénarios incroyables. Des surprises, des favoris qui prennent la porte plus tôt que prévu, des buts en pagailles, des matches de folies...tous les ingrédients ont été réunis pour assister à une très belle Coupe du monde. Pourtant, cette édition 2022 est la dernière a avoir lieu sous cette forme.

Le spectacle comme préoccupation majeure

En effet, en 2026, la Coupe du monde va changer de format avec davantage d'équipes qualifiés et un changement du déroulement de la phase finale. Cependant, cette Coupe du monde au Qatar a fait l'effet d'une bombe et pourrait tout faire changer. La FIFA est en train de repenser le format de la Coupe du Monde 2026 après avoir vu une phase de groupe pleine de chocs et d'excitation se dérouler au Qatar.

Le tournoi, qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis, a été élargi à 48 équipes et devrait être très différent de l'édition actuelle. Une décision sera prise l'année prochaine mais des "formats alternatifs" sont sur la table, comme le rapporte Reuters. Le plan initial pour la Coupe du monde 2026 prévoyait 16 groupes de trois équipes lors de la première phase de groupes, deux équipes se qualifiant.

Deux formules alternatives envisagées

Toutefois, du côté de la FIFA, après avoir vu le spectacle offert lors de la phase de poules au Qatar et les nombreuses surprises, on craint que ce format ne donne lieu à un trop grand nombre de matches nuls, ce qui aurait pour effet d'ennuyer les supporters. La FIFA craint également que les équipes tentent d'obtenir des résultats qui conviennent aux deux équipes, notamment lors de la dernière journée ou les calculs seront permis.

Deux solutions alternatives sont actuellement évoquées. La première consisterait à avoir 12 groupes de quatre. Les deux premières se qualifieraient, ainsi que les huit meilleures équipes classées troisièmes. Une deuxième idée consiste à diviser la compétition en deux parties de tableau bien distinctes de bout en bout de la compétition.

Chaque moitié de tableau comprendrait six groupes de quatre équipes et le vainqueur de chaque moitié de tableau se rencontrerait en finale. Reste à savoir dans cette formule, combien d'équipes seraient qualifiés par poules pour savoir le nombre de matches à élimination directe avant de retrouver l'autre partie de tableau. La Coupe du monde 2022 s'achèvera dimanche, lorsque l'Argentine affrontera la France en finale.