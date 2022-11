Coupe du Monde 2022 : Zidane et Mbappé en tête d’affiche

Ce mercredi, Kylian Mbappé et Zinédine Zidane ont été mis à l'honneur par le jeu vidéo FIFA avant la Coupe du Monde 2022.

Tous deux ont remporté la Coupe du Monde – à 20 ans d’intervalle – avec l’équipe de France et le numéro 10 sur le dos, et tous deux ont marqué l’histoire des Bleus en marquant en finale, Zinédine Zidane et Kylian Mbappé font partie de la légende du football et du sport français en général.

Zidane et Mbappé mis à l’honneur par le jeu FIFA

Les deux tricolores font partie des joueurs qui ont marqué l’histoire du Mondial en 1998 et 2018 et figurent parmi les plus grandes idoles des fans de football dans l’hexagone et à travers le monde. C’est donc sans surprise que le très populaire jeu de simulation de football FIFA 23 a choisi les deux joueurs français comme têtes d’affiche de leur campagne pour le lancement de la Coupe du Monde, qui débutera le 20 novembre au Qatar. Tous deux figureront ainsi sur la jaquette du jeu pour l'édition spéciale Mondial.

À cette occasion le célèbre jeu lancera un mode spécial pour cette grande messe du football. Ce mercredi en fin d’après-midi, à deux heures de l’annonce de la liste de Didier Deschamps, l’ancien joueur et entraîneur du Real Madrid a partagé la photo d’EA Sport, le représentant en compagnie du joueur parisien.

Les joueurs FIFA pourront donc, à partir du 11 novembre, jouer avec des « Héros FUT » (le mode de jeu FIFA Ultimate Team) en partenariat avec Marvel, tels que Diego Forlan, Yaya Touré, Peter Crouch, Jean-Pierre Papin ou encore Park Ji-Sung.