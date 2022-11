Coupe du Monde 2022 : Un record pour deux joueurs français !

Deux joueurs ont battu un record d'ancienneté chez les Bleus en étant sélectionnés pour le Mondial 2022.

Didier Deschamps a dévoilé ce mercredi la liste de 25 joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une liste remaniée en raison des blessures, notamment celles de N’Golo Kanté et Paul Pogba, et sans aucun nouveau venu, bien que plusieurs joueurs disputeront leur première Coupe du Monde ou même leur première compétition internationale majeure.

Steve Mandanda et Olivier Giroud battent un record d’ancienneté

Parmi les heureux élus qui s’envoleront au Qatar, Steve Mandanda et Olivier Giroud participeront tous deux à la 3ème Coupe du Monde de leur carrière et feront figure d’ancien auprès des jeunes nouveaux tels que William Saliba, Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga.

Et il s’agit même d’un record ! En effet, Steve Mandanda (37 ans et 226 jours) et Olivier Giroud (36 ans et 40 jours) sont les deux premiers joueurs français de plus de 36 ans à être sélectionnés pour un Mondial avec l’équipe de France, et par conséquent, les deux joueurs les plus âgés à le faire.