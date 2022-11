Coupe du monde 2022 : Théo Hernandez encensé par un ancien joueur de l'équipe de France

L'ancien défenseur des Bleus, Mikaël Silvestre, analyse le jeu de Théo Hernandez dont il est un des plus grands fans.

Ancien défenseur de l'équipe de France, pouvant jouer dans l'axe et parfois à gauche, Mikaël Silvestre est revenu dans les colonnes de Betting Expert sur les prestations très convaincantes de Théo Hernandez face à l'Australie puis au Danemark.

Silvestre sous le charme de Théo Hernandez

« Les gens qui suivent le football italien et l'AC Milan savent ce que fait Théo Hernandez depuis des mois et des mois. Sur le terrain, il passe son temps à monter et à redescendre. Il est à la fois bon défensivement et bon offensivement. C'est un véritable atout pour l'AC Milan et ce qu'il fait avec le club italien, il est en train de le reproduire avec l'équipe de France », explique Silvestre.

« Il s'entend aussi à merveille avec Mbappé pour combiner, mais aussi avec d'autres joueurs, en se projetant systématiquement vers l'avant. Il a été excellent lors de ces deux matches et on a de la chance de l'avoir dans l'équipe après la blessure de son frère », précise Silvestre.

Silvestre confiant pour les Bleus

Mikaël Silvestre a également confié à Betting Expert qu'il était impressionné et rassuré par l'équipe de France après ses deux premiers matches : « Ce qui m'impressionne le plus, c'est la façon dont les joueurs peu capés ont hissé leur niveau de jeu pour être aussi performants que Griezmann ou Mbappé. Tchouaméni, Théo Hernandez, Jules Koundé et Ousmane Dembélé n'ont pas beaucoup joué en équipe de France mais ils ont répondu présent et on sait désormais de quoi ils sont capables. Upamecano aussi. C'est une excellente nouvelle pour les Bleus car c'était l'une des grandes inconnues avant le début de la compétition. »

« Pour moi, la France a supprimé de nombreux doutes qui l'accompagnaient, surtout après la victoire face au Danemark qui était un adversaire bien plus difficile que l'Australie et qui venait de battre deux fois de suite les Bleus. Avec deux victoires en deux matches, l'équipe de France a été convaincante et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle peut désormais aller très loin dans la compétition et même la remporté », a ajouté Silvestre en conclusion.