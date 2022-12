Coupe du Monde 2022 : Ronaldo juge Kylian Mbappé et désigne son favori pour la victoire finale

Présent à Doha pour suivre la phase finale de la Coupe du Monde, Ronaldo, l’ancien buteur de la Seleçao, s’est confié à la presse mondiale.

Invité par la FIFA, le Fenomeno est présent au Qatar depuis le début de la compétition. Il a l’ensemble des rencontres de la sélection brésilienne jusqu’à l’élimination en quarts de finale.

« Mbappé me rappelle un peu moi »

Plusieurs stars brésiliennes ont fait le déplacement à Doha pour suivre les coéquipiers de Neymar. L’aventure de la Seleçao a pris fin prématurément aux tirs au but contre la Croatie (1-1, 4-2 t.a.b).

« Mon pronostic, même avant le début de la Coupe du monde, c'était une finale entre la France et le Brésil, a confié l’ancien numéro 9 du Real Madrid. Le Brésil n'est plus là... Mais la France confirme à chaque match qu'elle fait partie des favoris. Je crois même que c'est le grand favori. Elle a une équipe très solide, que ce soit en défense, en attaque ou au milieu, avec maintenant Tchouaméni qui marque de l'extérieur de la surface... »

Ronaldo apprécie beaucoup le jeu développé par les hommes de Didier Deschamps. Il a une affection particulière pour Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« Mbappé fait un très bon Mondial, a enchainé le Brésilien. Il est décisif, il a des qualités physiques et techniques incroyables, je crois même qu'il peut être le meilleur joueur du Mondial. Les autres joueurs sont rapides, mais lui est encore plus rapide... Il me rappelle un peu moi quand je jouais. Il sait comment utiliser ses aptitudes, comment aller plus vite que les autres et s'en servir pour passer ou marquer. »

Avant de valider le pronostic de Ronaldo, les Bleus d’abord sortir les Lions de l’Atlas en demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Les deux équipes s’affronteront, ce mercredi soir au stade Al Bayt.